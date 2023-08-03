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ВСУ уничтожили на Лиманском направлении пункт аэроразведки РФ

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  • 3.08.2023, 11:29
ВСУ уничтожили на Лиманском направлении пункт аэроразведки РФ

Оккупанты пытались замаскировать его в лесу.

Украинские защитники на Лиманском направлении уничтожили пункт аэроразведки российских оккупантов. Также удалось ликвидировать оператора дронов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники отмечают, что на Лиманском направлении фронта обнаружили место запуска вражеских дронов. Оккупанты пытались замаскировать его в лесу.

Бойцы ГПСУ передали координаты пункта аэроразведки россиян артиллеристам Десантно-штурмовых войск ВСУ. Защитники точно отработали по нему артиллерией. Как бонус, украинские военные также ликвидировали оккупанта-оператора дронов.

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