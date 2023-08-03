Россия мутирует

Россия мутирует2
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 3.08.2023, 11:55
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Кремля взялся за любимую схему.
Власти Курской и Белгородской областей РФ приступили к раздаче боевого оружия бойцам, так называемой, «территориальной обороны».
Сообщается, что в течение нескольких месяцев власти региона прорабатывали вопрос обеспечения «отрядов добровольной народной дружины» пистолетами, ружьями и винтовками.
Фактически населению раздают боевое оружие под лозунгом: «защищайте себя сами, мы все что могли — сделали!»
Показательно, что только за сегодняшний день в РФ произошло 2 резонансных преступления, в которых фигурировали вернувшиеся с фронта военные Минобороны.
Теперь же боевое оружие сможет получить практически любой желающий и применять его по своему усмотрению.
Путинская РФ мутирует в некий гибрид тоталитарного государства и бразильских фавел: вроде бы сажают за любое инакомыслие и минимальную критику власти, но по амнистии выпускают настоящих преступников и собственноручно вооружают их.
Как Кремль собирается контролировать всех своих «наемников», «добровольцев» и прочих «бойцов территориальной обороны» вопрос сложный, да и никто всерьез над ним не думает.
Решать одну проблему путем создания нескольких новых — это любимая схема российской элитки и отказываться от нее она не намерена.
Телеграм-канал «Запретное мнение»