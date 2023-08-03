Россия мутирует 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

3.08.2023, 11:55

2,314

Кремля взялся за любимую схему.

Власти Курской и Белгородской областей РФ приступили к раздаче боевого оружия бойцам, так называемой, «территориальной обороны».

Сообщается, что в течение нескольких месяцев власти региона прорабатывали вопрос обеспечения «отрядов добровольной народной дружины» пистолетами, ружьями и винтовками.

Фактически населению раздают боевое оружие под лозунгом: «защищайте себя сами, мы все что могли — сделали!»

Показательно, что только за сегодняшний день в РФ произошло 2 резонансных преступления, в которых фигурировали вернувшиеся с фронта военные Минобороны.

Теперь же боевое оружие сможет получить практически любой желающий и применять его по своему усмотрению.

Путинская РФ мутирует в некий гибрид тоталитарного государства и бразильских фавел: вроде бы сажают за любое инакомыслие и минимальную критику власти, но по амнистии выпускают настоящих преступников и собственноручно вооружают их.

Как Кремль собирается контролировать всех своих «наемников», «добровольцев» и прочих «бойцов территориальной обороны» вопрос сложный, да и никто всерьез над ним не думает.

Решать одну проблему путем создания нескольких новых — это любимая схема российской элитки и отказываться от нее она не намерена.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».