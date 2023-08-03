Медведи добрались до Минска 1 3.08.2023, 11:58

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Несколько животных вышли к людям из леса около Ждановичей.

В сети появилось видео с вечерней прогулки медведей по деревне Гонолес Ждановичского сельсовета, который находится рядом с Минском.

То, что там местные жители познакомились с лесными обитателями, подтвердил председатель садового товарищества «Отдых» Николай Смирнов, пишет издание «Пристоличье».

По словам Смирнова, возле ЖК «Пирс» недалеко от кафе «Бронгал» мама с двумя медвежатами купались в ручейке, что протекает рядом.

— К сожалению, снимков сделать не удалось — испугались. А вот сегодня, 2 августа, когда я ехал в Минск со Ждановичей, заметил, как большой медведь перебегал дорогу в противоположную сторону от ручья, ближе к заправке. Решил пройтись по лесу, но никто не застал там. В последнее время обитатели леса все чаще стали приходить к людям, — отметил Николай Смирнов.

Он говорит, что животным нравится чистая, нарядная территория.

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