Самолеты российского «Аэрофлота» летают с деактивированными тормозами 2 3.08.2023, 12:00

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Компания не в состоянии ремонтировать и обслуживать тормоза.

Самолеты российского «Аэрофлота» теперь будут летать без тормозов, поскольку починить их неисправность без иностранных комплектующих не могут.

Как сообщает профильный проект «Авиаторщина», по состоянию на 31 июля с деактивированными тормозами летали 9 самолетов «Аэрофлота»:

- 5 - Boeing 777;

- 2 - Airbus A321;

- 1 - Airbus A320;

- 1 - Airbus A330.

«У самолета несколько тормозов - по одному на каждое колесо основной стойки шасси. И на воздушных судах типа A320 / 321 и A330 можно летать 10 дней только с одним деактивированным тормозом из 4-х и 8-ми соответственно. А на Boeing 777 – с двумя из 12-ти», – говорится в сообщении.

«Аэрофлот» бюллетень по безопасности полетов, в котором указано, что при торможении с деактивированным тормозом возможен вывод самолета с осевой линии взлетно-посадочной полосы (ВПП).

«Воздушное судно будет иметь тенденцию к развороту в сторону, где тормоза не деактивированы. Обращайте внимание на данный факт, особенно, при посадке на мокрую ВПП с боковым ветром. Есть ограничения по ширине ВПП. Риск выкатки за пределы ВПП», – предупредили пилотов.

Отметим, что из-за войны против Украины у российской авиации появились большие проблемы. 2 марта 2022 года крупнейшие в мире производители самолетов Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Они приостановили отправку запчастей в Россию, техническое обслуживание и предоставление техподдержки для авиакомпаний из РФ.

В Европе остановили действие сертификатов пригодности самолетов для всех авиакомпаний РФ.

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