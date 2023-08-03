Знаменитая IT-компания с белорусскими корнями снова пожертвовала крупную сумму на помощь Украине 3.08.2023, 12:16

Деньги пойдут в том числе на приобретение медоборудования.

Известная компания Wargaming сообщила, что продолжает постоянную поддержку народа Украины и по случаю своего 25-летия выделяют 250 тысяч долларов на помощь стране. Пожертвование сделано через официальную платформу по сбору средств United24 в Украине.

Деньги пойдут на приобретение медицинского оборудования и помощь пострадавшим от войны в Украине.

В июне Wargaming уже пожертвовала более 100 тысяч долларов пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС.

«Мы поддерживаем украинский народ в самые трудные времена», — отметили в компании.

Напомним, год назад компания с белорусскими корнями Wargaming Group объявила, что 31 марта передала свой бизнес в России (компании «Леста» и «Варгейминг Москва») и заодно в Беларуси («Гейм Стрим») под управление менеджеров Lesta Studio.

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