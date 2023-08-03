Кому в Беларуси к 1 сентября не надо брать справку о состоянии здоровья для школы и садика? 1 3.08.2023, 12:26

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Объяснили медики.

На сайте минской детской поликлиники №25 размещено разъяснение, кому не надо перед школой приходить с ребенком за справкой о состоянии здоровья. Это касается тех школьников, которые в течение учебного года в месяц своего рождения обращались к участковому врачу-педиатру для профосмотра.

«Предоставление медицинских справок о состоянии здоровья к началу нового учебного года детям, посещающим школы и детские сады, не требуется. Справка предоставляется в месяц рождения ребенка и действительна в течение года».

Как правило, в конце лета за правками о состоянии здоровья приходят дети, чьи дни рождения выпадают на лето, и которых не было в городе из-за каникул.

При оформлении справки о состоянии здоровья педиатр проводит осмотр ребенка, определяет группу здоровья с учетом выявленных отклонений, выдает направления на консультации специалистов и на анализы. Участковая медицинская сестра знакомит родителей ребенка с индивидуальным планом диспансерного наблюдения под роспись.

Все осмотры врачей-специалистов и анализы, которые проведены в плановом порядке действительны для оформления медицинских документов на протяжении всего года. Дополнительные назначаются педиатром при необходимости.

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