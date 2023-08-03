Чубаров раскрыл катастрофические для РФ последствия удара по Крымскому мосту 2 3.08.2023, 12:31

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Рефат Чубаров

Фото: Charter97.org

Крым для оккупантов превращается в остров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV рассказал о катастрофических для россиян последствиях удара по Крымскому мосту.

«После этих двух подрывов, которые произошли 17 июля, мост очень поврежден, это всем известно. Там происходят ремонтные работы. Оккупанты сначала объявили, что они где-то до ноября это все отремонтируют, но потом были вынуждены дополнить, уточнить и сказать, что до 21 декабря этого года», — рассказал Чубаров в эфире Radio NV.

По словам главы Меджлиса, движение по Крымскому мосту до сих пор происходит в реверсном режиме: по оставшейся целой полосе транспорт едет поочередно то в одну сторону, то в другую.

«Мост действительно уже стал таким «инвалидом». Поскольку, кроме того, что очень ограничено движение, очень часто останавливают это движение, потому что уже российские оккупанты максимально перестраховываются. Только где-то есть какой-то повод, объявляют тревогу и останавливают движение», — подчеркнул Чубаров.

Он добавил, что сейчас оккупанты строят заграждения, «чтобы исключить, как они думают, атаку надводными дронами сооружений этого моста». Однако мостом пытается пользоваться все меньше людей, которые незаконно въезжают на территорию Крыма из России, потому что они осознают, какие угрозы ждут их на мосту.

Глава Меджлиса также рассказал, что оккупанты восстановили паромную переправу, на которой курсируют от шести до восьми паромов, перевозящих пассажирские автобусы и легковой транспорт, чтобы немного разгрузить мост.

«Но большинство грузов они пускают по «альтернативному маршруту» — так они называют тот коридор, который создали из оккупированного Крыма через оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей на территорию Российской Федерации, в Ростовскую область. Они так пытаются распределить нагрузку на мост».

2 августа российские оккупанты на некоторое время перекрыли движение машин по незаконно построенному Крымскому мосту. Перед этим оккупанты перекрывали движение по мосту вечером 31 июля.

Также Россия значительно увеличила количество сторожевых кораблей в Керченском проливе, чтобы усилить защиту Крымского моста.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

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