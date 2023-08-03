«Ник и Майк»: Лукашенко теребит лен, предчувствуя свое устранение 6 3.08.2023, 12:37

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фото: LIFE

А градус нервозности повышается.

Лукашенко продолжает нарезать круги вдоль западной границы и делать вид, что озабочен тем, что кто-то еще теребит лен, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Но основная цель - демонстрировать готовность к контакту. Сидение в засаде продолжается. А градус нервозности повышается. С пилотами, «которые ничего не нарушали» проводят воспитательные беседы. Похоже, это действительно тот случай, когда лояльность победила профессионализм и даже чувство самосохранения.

Ситуацией на границе приходится управлять в ручном режиме. Ведь теперь любой пограничный инцидент чреват последствиями.

А ведь помимо своего воинства есть еще полууправляемые мигранты и неуправляемые «вагнеры». И учения, запланированные на осень, заиграли новыми красками.

Нужен контакт с Западом. Выпустить польских политических, сдать парочку «вагнеров». Обещать, врать, тянуть время. Все, чтобы оттянуть неизбежное. События в Африке рисуют мрачные перспективы - полная зависимость и контроль. Вплоть до устранения.

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