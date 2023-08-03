«Казалось, что проще все бросить и продать» 3 3.08.2023, 12:47

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Откровенный рассказ о стройке «дома мечты» под Минском.

«Сейчас, взглянув на пройденный путь, думаешь: на что мы надеялись, когда ввязались в стройку без денег, что за «слабоумие и отвага»? — иронизирует Елена, хозяйка необычного дома на холме в Острошицком Городке. Журналист realt.by Станислав Журавлевич сразу отметил, что это история не про быстровозводимые каркасники и точно не из разряда мотивирующих.

Она про опыт строительства в долгую — герои этой истории к мечте о собственном загородном доме шли почти 10 лет. Но у них все получилось.

Мечты должны сбываться

Дом Лены и Юры находится на крайней улице в Острошицком Городке. Место тихое, без соседей напротив, на горке. Через дорогу — сельхозугодья, можно любоваться пейзажами и работой аграриев хоть каждый день. Сам дом двухэтажный, с каменным нарядно-белоснежным низом и деревянным верхом. Со стороны участка он выглядит уже как одноэтажный, с деревянным фасадом. Участок сложный, и невольно начинаешь считать чужие деньги — сколько ж это пришлось зарыть тысяч долларов только в цокольный полуподземный этаж? А если учесть, что здесь в 2009 году кроме живописных видов не было ничего — ни воды, ни электричества, ни газа, — то стоило ли вообще браться за стройку?

— Участок нам выделил сельсовет как нуждающимся, место понравилось и мы с энтузиазмом принялись стройку, осуществлять мечту о собственном доме, — рассказывает Лена. — В тот момент мы с Юрой жили на съемной квартире, денег не было от слова совсем, но никто не задумывался о трудностях строительства, думали, что как-то выкрутимся, что-то придумаем. Начали с того, что Юра нашел условно бесплатные материалы — разбирали какую-то больницу и можно было взять оттуда старые плиты перекрытия, оголовки бетонных свай. Вот это все он выгрузил на участке.

Дальше этого стройка не продвинулась — главе семейства предложили поработать вахтовым методом в России, мечту о собственном доме поставили на паузу. Лена говорит, что за пару лет удалось скопить определенную сумму, которую можно было вложить если не в стройку, то хотя в квартиру.

Три года, отведенные на освоение участка и строительство, пробежали быстро и сельсовет потребовал определиться — стройтесь или отдавайте землю. Такая постановка вопроса внесла ясность в планы супругов и вскоре на участке закипели работы, появился котлован под фундамент.

— У нас был выбор — строить дом на ровной верхней части участка, либо ставить его ближе к дороге и врезаться в склон, — рассказывает Лена. — Я думаю, что когда Юра решился на второй вариант, то потом не один раз пожалел — cтроить на склоне сложно. Но зато результат нам нравится — дом смотрится красиво.

«Прими это и не плачь»

Первый этаж полуподвальный, он же является основание для второго. Его стены собрали из ФБС и тех самых оголовков свай. Старые плиты тоже пустили в дело — теперь они служат перекрытием между этажами. Таким образом удалось сэкономить.

Не обошлось, правда, без ошибок. Половину подвального этажа, ту, которая полностью под землей и без окон, решили закопать.

— Мы тогда все делали впопыхах и не смогли придумать, что сделать с этой частью цокольного этажа.

Стены второго этажа сложили из газосиликатных блоков, утеплили каменной ватой и обшили имитацией бруса.

Стоит отметить, что владелец ход стройки мог контролировать лишь частично — он работал большую часть времени в России. Лена пыталась «подхватить знамя», но чисто по-женски удавалось не очень.

— Перед отъездом Юра посадил меня за стол и сказал: «Лена ты просто смирись с тем, что это все будет через нервы. Прими как данность и не плачь», — рассказывает она.

А поплакать порой было над чем.

— Единственные, с кем не было проблем, это с кровельщиками и оконщиками — пришли, сделали, получили деньги и ушли, — рассказывает она. — С остальными пришлось, как говорится, рвать нервы. Например, когда делали стены первого этажа из ФБС, наняла кран, договорилась с крановщиком на определенную сумму за весь объем работ. Тот приехал и вдруг говорит, что один подъем блока у него стоит 10 долларов и на другое он не согласен. В итоге кран простаивает, рабочие курят. Еле удалось договориться. А на следующий день опять сюрприз — этот товарищ заявляет, что все, солярка закончилась, вези в канистрах. В общем, фундамент стоил нервов.

Был случай, когда мы пригласили бригаду сложить перегородку из кирпича на втором этаже. Завезли кирпич, рассказали и показали, что мы хотим бригадиру и уехали отдыхать. Приезжаем с мыслью увидеть стенку, а там конь не валялся — никто ничего не сделал. Звоним старшему — тот не отвечает, звоним строителям, а те говорят, что они приезжали, а им не объяснили, что делать, сами они не сообразили, поэтому уехали.

Вообще-то стоит сказать, что редкая стройка обходится без проблем и эта история не является исключением. Но результат — красивый и уютный дом, — получен, поэтому все трудности теперь вспоминаются хозяевами с юмором и здоровой самоиронией.

— Честно говоря, я не думала, что мечта о собственном доме выльется во что-то материальное — хотеть можно что угодно. Сейчас меня может быть устроила бы квартира к пенсии— на первом этаже и поближе к поликлинике. А вот муж хотел по настоящему и добился своего.

Перепланировка

Под рельеф своего участка ребята выбрали оптимальный проект — два этажа, простая форма без лишних углов и эркеров, обычная двускатная крыша. Но к планировке внутренних помещений подошли неосмотрительно.

— Когда уже подошли к отделке, к нам заехал знакомый архитектор, который открыл нам глаза на нашу планировку, — рассказывает хозяйка дома. — Он спросил, а почему у вас только две спальни и они на разных этажах, когда у вас маленький ребенок? И где у вас техническое помещение, где будет стоять котел, бойлер? И почему вы закопали одну четвертую площади? Он нам дал много ценных советов по планировке. В итоге пришлось «переобуваться на ходу» — ванную уменьшили и у нас появилась еще одна небольшая спальня на втором этаже, в засыпанную часть подвала пробили проход, вынесли грунт и теперь там у нас котельная, постирочная и кладовка в одном лице.

Дом творчества

В дом ребята заселились раньше, чем планировали, практически в голые стены — как только началась пандемия, они с ребенком сбежали из квартиры в деревню. Жили и заканчивали чистовую отделку, многое делали своими силами.

На первом этаже в холле уложена черно-белая плитка зигзагами. И это вовсе не заслуга дизайнера из салона плитки.

— Такой черно-белый пол был в Красной комнате в сериале «Твин Пикс», — говорит Лена. — Муж любитель творчества Дэвида Линча и он захотел такой же для нашей гостиной. Такая идея мне показалась слишком уж смелой, поэтому воссоздали сериальный интерьер в холле. Правда, пришлось хорошенько поискать подходящую по цвету и формату плитку — квадратной плитки завались, а прямоугольной продолговатой нужного цвета не было. В итоге нашли похожую — не чисто черную и белую, а скорее «молоко» и «венге», со структурой дерева.

Чтобы не потерялся эффект зигзагов после фуговки, мы попросили плиточника стыки плитки белого цвета фуговать белой фугой, а остальное — черной. Как правило, так никто не делает, но это вполне решаемая задача за отдельную плату.

Стены в гостиной покрыли шпатлевкой, но нарочито небрежно, не выравнивая до идеальной гладкости — подсмотрели такой прием в доме знакомых в Германии. Под потолком сделали библиотеку — разместили там полки для книг. Плюс такого решения — не нужны шкафы, минус — чтобы взять с полки книгу, нужна стремянка.

Балки перекрытия хозяин решил оставить в интерьере — сам шлифовал их и красил. Бетонные плиты перекрытия, которые являются же и потолком на первом этаже, решили не отделывать вовсе- покрасили в темно серый.

Центральная стена на втором этаже — кирпичная. Ее покрыли тонким слоем штукатурки и покрасили в белый цвет.

Кот поселился в доме с одним условием — не драть любимый хозяйский диван. Пока сдерживается

— Чуть не развелись на этом этапе, — смеется Лена. — Юра предлагал просто замазать всю поверхность стены, а мне хотелось сохранить фактуру кирпичной стены. В итоге муж наносил штукатурку, а я пальцем прорисовывала швы между кирпичами.

Деревянная стена в районе лестницы собрана из остатков пиломатериалов и покрыта специальным составом для создания винтажного вида на деревянных поверхностях. Основание лестницы из металла, ее сварили на заказ. Ступеньки же хозяин сделал своими руками.

Когда подошли к выбору кухни, то выяснилось, что это совсем не дешево.

— За проект понравившийся кухни из массива нам насчитывали 5 тысяч долларов, — говорит Лена. — Это при том, что у нас уже была своя дубовая столешница. Но муж нашёл фирму, где продают фасады и в которой цены оказались вменяемыми — мы заплатили 6 200 рублей. И это с учетом понравившихся верхних ящиков из темного стекла, которых в первоначальном проекте не было. Еще тысячу рублей с нас взяли за сборку. Кое на чем сэкономили — например, не везде стоит фурнитура Blum. Сейчас, конечно, понятно, что это была экономия на спичках, дешевые механизмы долго не служат.

Уют, комфорт и все удобства

Инженерные коммуникации к участку пришлось подводить своими силами. На мощную электрическую подстанцию скидывались с соседями — чтобы можно было пользоваться электроотоплением. Позже подвели еще и газ из соседней деревни — газовую трубу уже завели на участок. Вопрос с водой можно было решить просто, но дорого — пробить скважину глубиной метров 90.

Идею для детской Юра подсмотрел на Pintrest, сам расчертил горы и сам покрасил

— У нас получилось сэкономить — заплатили соседу половину стоимости скважины на его участке и подсоединили к ней свой водопровод, — рассказывает Лена.

Основной источника тепла — электрокотел. Ему в помощь в гостиной установлен еще и камин. Он не простой — с водяной рубашкой. А это значит, что его можно подключить к трубам системы отопления и использовать как обычный твердотопливный котел.

— Расчет был такой — если пропадет электричество, то мы топим камин и батареи во всем доме горячие, — объясняет Лена. — Но здесь промашка вышла — вода в радиаторах нагревалась уже к тому моменту, когда в гостиной становилось жарко только от того, что камин сам по себе все нагрел. Теперь мы его от труб отопления отключили, пользуемся как обыкновенным дровяным. И он не раз выручал. Например, этой зимой сгорел ТЭН в электрокотле, и пока его искали-меняли, грелись дровами. Это вообще классная вещь — возле него приятно просто посидеть, посмотреть на огонь, погреться. Ни разу еще не пожалели о его покупке и всем советую.

Ландшафты и прожекты

Вокруг дома есть еще чем заняться и, на первый взгляд, стоить это будет совсем не дешево — рельеф сложный, просто газон и беседка не вариант.

— Поначалу мы думали, что сами придумаем, чем засадить участок и где поставить курятник, а потом поняли, что участок сложный, — рассказывает Лена. — Пришлось обратиться к услугам ландшафтного дизайнера. Дизайн стараемся воплощать, но со временем кое-что поменялось, поэтому постоянно адаптируем проект под меняющиеся обстоятельства и приоритеты. Сейчас было бы неплохо сделать террасу на выходе из гостиной. Радует, что мы сохранили практически все деревья, которые росли на участке. Выжила даже эта береза возле самого дома и которая постоянно мешала всем строителям: и когда делали фундамент, и когда стены выводил, накрывали крышу. Но мы ее не дали спилить и теперь она нам машет в окна зелеными ветками.

Лена признается, что был момент, когда уже казалось, что проще бросить стройку, продать дом.

— На каком-то этапе мы перестали считать деньги, а начали записывать долги, — шутит она. — Но решиться на продажу было психологически сложно, да и денег уже вложено столько, за сколько не продашь. И сейчас мы рады, что практически все доделано. Но мы бы этот опыт строительства повторили только в одном случае — если бы в кармане было тысяч 150 долларов и хорошая бригада на примете.

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