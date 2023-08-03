В России массово вербуют на войну женщин из колоний

В России массово вербуют на войну женщин из колоний8
- 3.08.2023, 12:42
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Они более подвержены пропаганде и соглашаются охотнее мужчин.
В России начали массово вербовать женщин из колоний на войну в Украине. Поскольку они более подвержены пропаганде, соглашаются они охотнее мужчин.
Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить».
«Желание осужденных и не осужденных женщин идти на войну очень велико», - рассказала основатель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова.
По ее словам, до последнего времени активная вербовка женщин шла на оккупированных территориях. По данным правозащитницы, около 50 женщин были завербованы из колонии в оккупированном Снежном (Донецкая область), еще 100 зэчек взяли из колоний с юга России.
«В отличие от мужчин, женщины в тюрьме крайне подвержены пропаганде. Мы можем ждать новостей и из других женских зон. И женщины даже больше хотят воевать», - рассказала правозащитница.
Еще около 30 осужденных женщин из ИК-7 в липецкой Новоуглянке завербовались на войну, заключив контракт с Минобороны РФ.
«В Липецке была именно массовая вербовка. Знаю, что женщины выбывали даже из московских СИЗО», - уточнила Романова.
По свидетельствам пленных зэков, о которых знает Романова, женщины воюют в составе Минобороны в подразделениях штурмовиков. У многих позывной «Волчица». Их содержат вместе с мужчинами, но воюют они отдельно.
Мобилизация женщин в России
Ранее Министерство обороны РФ запустило рекрутинговую кампанию по набору женщин в армию на контрактную службу. Их могут направить в дальнейшем на войну в Украину. При этом из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии, в регионах России могут объявить всеобщую мобилизацию.