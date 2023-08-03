Уже повторяют

Уже повторяют2
- Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
- 3.08.2023, 12:59
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И регулярно.
Могут повторить. И ведь повторяют. Уже регулярно…
«Ночью 1 августа в поселке Деревянное в результате тушения пожара в двух деревянных жилых домах обнаружены тела шести человек с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти», – это сдержанные перья СКР по республике Карелия описывают жестокое убийство (всех зарезали) и попытку замести следы.
По подозрению в совершении всей этой карельской тарантиновщины задержаны двое местных, пьяных, – Максим Бочкарев и Игор Софонов. Оба уголовники со стажем (в послужном списке убийство, изнасилование, грабеж и т.д). Друзья и сидели вместе, но потом Софонов подписался на Украину. Местные жители говорят, что служил он в ЧВК «Вагнер».
«Софонов уверяет, что был ранен на СВО. В суде <по мере пресечения> мужчина всячески пытался подчеркнуть принадлежность к военным. Так, на вопросы судьи отвечал «Так точно»», – пишет Daily Карелия.
Суд арестовал парочку на два месяца. Карелия может спать спокойно. Пока новые экс-эсвэошники с ПТСР не подъехали.
Телеграм-канал «Малюта Скуратов»