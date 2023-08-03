Как белорусам получить пособие 300+ в Польше

Как белорусам получить пособие 300+ в Польше3
- 3.08.2023, 13:02
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Заявку уже можно подать.
В августе родители начинают собирать детей в школу. В Польше действует программа помощи школьникам Dobry start в размере 300 злотых. Most рассказал, кому такая помощь положена, а также как и когда подавать заявку.
Кому положена помощь и кто её может оформить
Выплата в размере 300 злотых в рамках программы Dobry start полагается всем школьникам к началу учебного года. На момент получения помощи возраст учащегося не может превышать 20 лет (ребёнка-инвалида – 24 года).
Программа не распространяется на тех, кто посещает детский сад или «зерувку» (zerówka, или нулевой класс), и студентов.
Подать заявку на получение выплаты может любой законный представитель ребёнка: родители, приёмные родители, опекуны, заведующие семейными домами или директора воспитательных учреждений.
Если родители разведены и имеют совместную поочерёдную опеку над ребёнком, они оба могут подать заявку на получение выплаты в рамках программы Dobry start, но в таком случае размер выплаты составит 150 злотых по заявке каждого из них.
Куда подать заявку и в какие сроки
Заявки на получение выплаты в преддверии нового учебного года принимает Управление социального страхования (ZUS) в период с 1 июля по 30 ноября 2023 года.
Подать заявку можно только в онлайн-формате через сайт empatia.mpips.gov.pl, интернет-банкинг или через портал PUE ZUS.
В заявке необходимо указать номер банковского счёта, на который будут перечислены денежные средства, адрес электронной почты и номер телефона, а также иную необходимую информацию. Если заявка подана верно – в письме, отправленном на электронную почту, или в личном кабинете PUE ZUS будет отражено подтверждение.
При подаче заявки в июле или августе 2023 года выплата будет перечислена на указанный в заявке банковский счёт не позднее 30 сентября 2023 года. А если заявка подана в сентябре, октябре или ноябре, ждать поступления средств на счёт придётся дольше: они будут зачислены в течении двух месяцев со дня подачи заявки.
Какие документы нужны
Для подачи заявки нужно предоставить
- документы родителей, в том числе карты побыта или другие документы, подтверждающие право на трудоустройство в Польше,
- контактные данные родителей,
- информацию о социальном страховании,
- номер и адрес учебного заведения, которые посещает ребёнок,
- номер счёта для зачисления средств,
- документы, подтверждающие инвалидность,
- документы, подтверждающие усыновление,
- при необходимости – иные документы, подтверждающие статус заявителя и его право на выплату.