Умерла известная российская актриса Ирина Мирошниченко 1 3.08.2023, 13:24

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Ирина Мирошниченко

Причиной могло стать самолечение.

В России на 82-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Об этом сообщил РБК ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«О дате прощания и похорон, скорее всего, будет известно завтра-послезавтра», — сказал он.

В конце июля актрису госпитализировали из-за тяжелой формы гриппа, позднее ее перевели в реанимационное отделение инфекционной больницы. «Известия» писали, что Мирошниченко пережила остановку сердца; по данным телеграм-канала 112, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Как сообщает телеграм-канал Mash, актриса умерла, не приходя в сознание. В больницу она попала из-за осложненной формы гриппа.

«Ирина Петровна заболела еще 24 июля. Неделю пыталась лечиться дома, но состояние продолжало ухудшаться. В воскресенье ее экстренно положили в больницу, где актрисе диагностировали тяжелое поражение клапана сердца и осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию», - сообщает российский Telegram-канал.

Предварительной причиной смерти Мирошниченко росСМИ называют полиорганную недостаточность, которая возникла из-за септическего шока. Простыми словами, тяжелая инфекция дала настолько серьезные осложнения, что артериальное давление актрисы критически снизилось, а некоторые ткани ее организма практически не пропускали кислород.

«Осложнения развились из-за инфекционного эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца). Также у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла (область головного мозга)», - добавили в Telegram-канале.

Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, а позднее вместе с семьей переехала в Москву. Она окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького, с 1965 года служила в этом театре (с 1987 года — МХАТ им. Чехова, а с 2004 года — МХТ им. Чехова), где сыграла более 40 ролей. Играла в спектаклях «Три сестры», «Чайка», «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» по пьесам Антона Чехова, «Варвары» по произведению Максима Горького, «Моя дорогая Матильда» по драме Израэля Горовица и других.

Первой работой в кино для Мирошниченко стала роль в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1964). Она сыграла в десятках картин, в том числе «Андрее Рублеве» Андрея Тарковского (1966), «Вам и не снилось» (1981) Ильи Фрэза, «Кремлевские куранты» (1970) Виктора Георгиева, «Дядя Ваня» (1970) Андрея Кончаловского.

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