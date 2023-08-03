ВСУ начали масштабное наступление на Бердянском направлении фронта 3.08.2023, 13:36

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Украинская армия пошла вперед на участке шириной в более чем 50 км.

Подразделения украинской армии максимально растянули участок наступления в районе Старомайорского, наступая на разных участках передовой шириной в более 50 км, сообщает dialog.ua.

Таким образом для россиян сложилась тяжелая обстановка, поскольку оккупационная армия РФ не имеет такого количества сил и средств, чтобы закрыть отмеченный участок.

Тактика ВСУ вынудила россиян стянуть на указанный участок фронта резервы, из-за чего оккупанты потеряли эшелонированность своей обороны.

Россияне все еще удерживают Урожайное, к востоку от Старомайорского. Именно этот населенный пункт является ключом к Старомлыновке, которая лежит южнее.

Однако украинские подразделения, с большой долей вероятности, на Старомлыновку из Старомайорского не пойдут, а дождутся освобождения Урожайного и начнут наступление по левому берегу реки Мокрые Ялы беря во внимание господствующие высоты.

Однако для успешной операции для этого необходимо сковать российские подразделения под Керменчиком.

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