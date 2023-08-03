Кремль готовится ликвидировать Путина 2 Сергей Климовский, УНИАН

3.08.2023, 13:43

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Для любой осажденной крепости есть известный круг вариантов.

Кремль отрабатывает два взаимно исключающих плана – готовится атаковать НАТО из Беларуси – это план «А», и план «Б» – ликвидировать Путина как бренд. Приоритет, как и положено, отдается плану «А». Поэтому заголовки «Путин и РФ готовятся воевать долго» естественны. Заголовки «Путина вынесут из кремля» тоже естественны, поскольку очевидно, что план «Б» тоже в активной разработке. Столь же естественно, что сначала все пробуют план «А» как план наступления, а в случае неудачи достают план «Б» с отступлением.

Согласно плану «А» угрозы Медведева настоящие. Согласно плану «Б», – они пьяный треп алкоголика, что и разъясняют «хорошие русские», включая профессора Соловья. Профессор Соловей был первым, кто стал рассказывать в эфире, какая пьянь этот Медведев и как охрана засовывает его голову в унитаз. Но за такое опускание официально второго лица в РФ головы профессора и его источников в кремле никуда не засунули, а в Пекине в декабре 2022 г. и в Ханое в 2023 г. Медведева принимали явно не с целью вылечить от алкоголизма.

Похожая ситуация и с давно покойным Путиным. По плану «Б» он немощный «бункерный дед», придавленный болячками и оккультизмом, и все тот же профессор Соловей предрекал на осень 2022 г. его уход по «обстоятельствам непреодолимой силы». Соловей был первым и в этом случае, кто заговорил о возможной скорой смерти Путина от болезней. Западные СМИ до Соловья реалистично писали, что Путин не настоящий и это группа похожих на него лиц. Когда профессор-историк Соловей запустил тему болезней Путина, ссылаясь на источники где-то в чулане кремля, то это выглядело так, как если бы историк-академик Рыбаков сказал, что Брежнев болен и его после этого не посадили за разглашение гостайны. Поэтому СМИ Европы и обеих Америк тему подхватили, логично ожидая балета «Лебединое озеро». Если Московия шлет сигнал, что царь болен, то во все времена это означало только одно.

Но по плану «А» – Путин это скрепа № 1. «Нет Путина, нет и России», как изрек начальник Госдумы Володин. Поэтому Путина регулярно показывают в виде живчика, который лезет во все, во всем разбирается и еще друг пенсионера. «Путин», как и Медведев, яркий пример соединения двух противоположных имиджей в одном лице, что достигается медийными средствами. В отношении Медведева интересно отметить его легкое и быстро превращение в РФ из «Айфончика» в дубль рявкающего Жириновского. Но реалисты вне РФ в таком амплуа Медведева не воспринимают. Поэтому в Кремле так грустят из-за отсутствия Жириновского, что пробовали заменить его говорящей голограммой. Получилось неубедительно и медиа-эксперименты по вызову духа Жирика прекратили.

Естественен вопрос: как долго Кремле может болтаться между планом «А» и планом «Б». Ответ очевиден, до января 2024 г., когда «чекистам» придется окончательно решить для себя – снимать брэнд «Путин» и запускать план «Б» или переназначить «Путина» еще на 7 лет. Но второе обязывает всю РФ идти в наступление на запад, на юг или на восток. Москва не может еще и в 2024 г. заниматься только тем, что оборонять захваченные в Украине территории и никуда не наступать. Тем более заниматься этим еще семь лет, если Путина переназначат. В результате в РФ все больше работает эффект осажденной крепости и Кремль вынужден все больше мыслить в его парадигме.

Для любой осажденной крепости есть известный круг вариантов.

Вариант № 1 – придет основная или союзная армия и снимет осаду. В случае РФ никакой основной армии нет. РФ – это вся армия в осажденной крепости. Поэтому можно уповать только на союзную армию. Но союзной армии у Москвы тоже нет, а если найти такую, то это станет началом третьей мировой войны и, очень вероятно, что ядерной.

В Москве изначально видели армию Китая в качестве союзной, если блицкриг в Украине пойдет не по плану. Но у Китая есть больше десяти причин, чтобы не соглашаться на эту роль, а у Москвы есть много причин, чтобы не соглашаться на условия Пекина, если он согласится. В результате Пекину некуда спешить: война не у него, а у Москвы, и он не без иронии наблюдает за суетой второй армии в мире, которая собралась захватить Украину и семнадцать месяцев наступает, оставаясь на месте. Чем дольше длится осада, тем больше дивидендов в разных позициях приобретает Пекин. Москва суетится сейчас с расширением БРИКС, но не хочет видеть, что таскает картошку на китайский склад. Китай нашел способ выигрывать, ничего не делая.

Так как Китай не соглашается стать союзной армией, то Москва видит в этой роли КНДР, талибов и государства Африки. Шойгу за этим и летал в Пхеньян, но оказалось, что ему надо получить одобрение Пекина. Поэтому пришлось встречаться с доверенным лицом ЦК КПК на границе КНДР с КНР и передавать ему список предложений. То, как Москва вцепились в Африку и с осени 2022 г. продвигает тему глобальной войны Юга и Запада, показывает, как остро стоит для Кремля проблема снятия осады некой союзной армией.

Вариант № 2 – добровольно-принудительная капитуляция осажденной крепости. По сути, это план «Б», который уже в работе. История знает разные варианты капитуляцией крепостей и замков, а зная таланты «чекистов», правящих в РФ, возможны их гибриды.

Вариант № 3 – штурм и падение крепости без переговоров о капитуляции. Тот вариант, который требует развернутых комментариев, и учитывается в РФ не только Кремлем. Он тоже в работе у Кремля и там реально готовятся к роспуску или распаду РФ. Достаточно вспомнить фразу Путина в 2021 г. о том, что РФ может ужаться до границ Московии. Это, собственно, и есть историческая «Россия».

Вариант № 4 – очень долгая осада. Греки осаждали Трою, если верить Гомеру, десять лет. Большевики в 1918 г. объявили РСФСР осажденной крепостью и заявили: надо дождаться мировой революции, которая решит все проблемы, но не известно, когда и как. Это похоже на ожидание прихода союзной армии, но на практике отдельный вариант, суть которого выждать, может что-то изменится в лагере осаждающих.

Такой вариант есть в расчетах Кремля и сейчас и строится на ожидании в 2024 г. выборов в США, выборов в Европарламент и еще ряда выборов. Существуют и «зависшие» выборы в Украине.

В Кремле планы по варианту № 4 тоже в активной работе, но с ними свои проблемы. В Москве всегда рвались принять активное участие в любых выборах в любой стране мира, и не считают, что 2024 г. должен стать исключением. Но сейчас самая главная проблема у Кремля – он должен раньше всех определиться с вопросом, оставлять Путина на новый срок или нет, и исходя из ее решения заниматься выборами в Украине, в США и в других странах. Поэтому вариант № 4 у Кремля подвисает.

Вариант 5 – военная вылазка из крепости, которая может заставить снять осаду. В Кремле сейчас он в приоритете перед четырьмя другими. Имеет несколько сценариев.

Самый очевидный и давно продвигаемый – угроза применения РФ ядерного оружия в случае, если Украина сама изгонит российских оккупантов, если армии НАТО помогут ей в этом, если по военным объектам РФ в Крыму будет нанесен удар, если Чукотка, Карелия или другой субъект выйдет из РФ, если удар будет нанесен по зданию кремля и еще десяток если. Включая, если в кремле напьются все, а не один Медведев. После вторжения 24 февраля не бывает месяца, когда кто-то из Кремля не угрожал бы ядерным оружием.

Поэтому сенатор Линдси Грэм 31 июля предложил «протрезветь» своим «друзьям» в РФ в ответ на очередную угрозу Медведева применить ядерное оружие, если контрнаступление ВСУ будет успешным. В Кремле почему-то верят в успех контрнаступления ВСУ, вопреки новостям своей пропаганды. Вероятно, что-то знают от разведки, или готовят сами себя к ядерной вылазке из осажденной крепости. Но не знаю, когда применить ядерное оружие – после освобождения Клещеевки или Андреевки, а может после освобождения Бахмута или уже после Мелитополя, или все-таки дождаться входа ВСУ в Донецк.

Идея с ядерной вылазкой, как способом снять осаду и другие проблемы, гложет Кремль. Но упирается в тот очевидный факт, что после применения РФ ядерного оружия в Украине или против страны НАТО, осада не закончится, а начнется генеральный штурм крепости и будет вариант № 3 из разряда «Карфаген должен быть разрушен». Причем, без каких-либо других вариантов. Достанется и «хорошим русским» в эмиграции. Ядерная вылазка – это билет в один конец для всего, что похоже на «русский мир». Поэтому в Кремле продолжают говорить о ней, но отдают себе отчет в ее неисполнимости.

В итоге у Кремля остаются два направления для вылазки. Первое – мощная военная атака на Украину или одну из стран НАТО, которая может быть изменит ситуацию и приведет к снятию осады и санкций или ослабит их. Второе – мощная информационная атака, которая может быть вызовет серьезные разногласия в лагере осаждающих, что изменит их отношение к российско-украинской войне. На этом направлении Москва работает с 2014 г., но не может преломить ситуацию в свою пользу, несмотря на отдельные успехи. Похоже, Москва пришла вообще к пределу своих возможностей в данном направлении, как бы странно это не звучало.

При выборе между двумя этими направлениями вылазки и их комбинацией у «чекистов» возникли серьезные разногласия в методах с партией «генералов», которые отчасти вышли на поверхность при демарше Пригожина. Пригожин как был инструментов в руках «чекистов», в том числе и для давления на «генералов», так им и остался. Он лишь отложен пока в сторону, так как «чекисты» с «генералами» разобрались и попутно создали себе задел для операции «Декабристы» в плане «Б».

Основное разногласие между «генералами» и «чекистами» в том, что первые требуют направить против Украины 600 тыс. войск, как было у Наполеона, когда он шел на Москву, а лучше еще больше, дойти до Львова и закончить войну. Наполеон просто не знал, что можно назвать движение 600 тыс. армии «военной спецоперацией», и поэтому в РФ его поход до сих пор называют «военным вторжением». Эту позицию «генералов» все время озвучивал Гиркин, в котором военный реконструктор брал верх над полковником ФСБ.

Но «чекисты» смотрят шире, чем «генералы» и понимают, что реальность военной вылазки ко Львову технически под большим вопросом, и самое главное – осаду крепости ею не снять. После 17 месяцев активной войны страны из НАТО и не только из него, скорее сами вступят в войну, чем позволят РФ существенно расширить в Украине зону оккупации. В этом случае даже Китай может резко свернуть торговлю с РФ. Вместо снятия осады можно получить ее ужесточение плюс риск штурма крепости. Разведка не дает 100% гарантии «чекистам», что в этом случае планомерная осада РФ по схемам Джозефа Байдена не сменится ее штурмом по плану, условно Бориса Джонсона. НАТО может заниматься дезинформацией, рассказывая, как мало снарядов изготовляют во Франции, и насколько небоеспособна армия Германии.

Вылазка может дать Кремлю нужный результат только в случае, если он успешно атакует крупную страну НАТО, чем продемонстрирует Китаю и всем, что мощь Запада – это миф. Страны Балтии для этого не подходят. Идеально подходит Польша. Вылазку против Польши логично дополнить атакой в Сирии на воинский контингент США, который мал и распылен по большой территории. Подготовку к тому и другому наблюдаем, и она идет по нарастанию. Какое-то новое наступление против Украины, которого жаждет Гиркин, в этой схеме может присутствовать только как дополнение к ней.

Кремлю на данный момент нужен не поход на Варшаву, а яркое поражение поляков на границе и одного батальона США в Сирии, чтобы развернуть это в информационную сагу и изменить ситуацию в свою пользу. В случае провала вылазки Кремль получит не штурм, а ужесточение осады и начнет более энергично переходить к плану «Б» или изобретать еще что-то в парадигме мышления в осажденной крепости, чтобы к нему не переходить. Как показали случаи с падением ракет РФ в Польше и их пролетом через территорию Румынии, администрация Байдена не хочет менять планомерную осаду на штурм, если Кремль не применит ядерное, химическое или биологическое оружие массового поражения.

Сергей Климовский, УНИАН

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