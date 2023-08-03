Три странные привычки со времен СССР, с которыми пора «завязывать» 3.08.2023, 14:04

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Некоторые практики сегодня кажутся удивительными и архаичными.

Современный мир постоянно меняется, и в нем нет места для некоторых странных привычек, которые остались из прошлого. В эпоху СССР существовали практики, которые сегодня кажутся нам удивительными и архаичными.

Давайте взглянем на 3 странных привычки со времен СССР, от которых пора отказаться, пишет glavred.info.

Пусть еще полежит

В период СССР жители страны ощущали недостаток доступа к новым вещам и, главным образом, пребывали в состоянии ожидания неизбежных трудностей. Именно поэтому многие решали откладывать все на «черный день».

Иногда этот принцип доходил до абсурда: новейшие сервизы могли многие годы простаивать в серванте, так и не попав ни разу на стол, и чайник или кофейник, который стоял в их рядах, так никогда и не испытал вкус чаю или кофе.

Этот образ «откладывания на потом» проникал в различные сферы жизни: самые вкусные конфеты оставались в ожидании гостей на чаепитие, которое могло и не состояться, модная одежда носилась только в честь важных праздников, а драгоценные предметы мебели были покрыты пледами или защитной пленкой, чтобы как можно дольше сохранить их первозданным.

Запасы до потолка

Одним из наиболее тревожных аспектов жизни среди граждан СССР были пустые полки в продуктовых магазинах. Ограниченная доступность товаров заставляла советских людей массово запасаться продуктами с долгим сроком годности, такими как крупы и макароны.

Сегодня эта привычка по-прежнему проявляется у многих людей. Тем не менее, в реальности такие меры предосторожности уже не являются неотъемлемой необходимостью, так как современный рынок предлагает множество разнообразных продуктов и товаров. Важно помнить, что даже продукты с долгим сроком годности, вроде круп, могут портиться, и их избыточное скопление может привести к ненужным потерям.

Хлеб не всему голова

В период Советского Союза не у всех граждан хватало средств на полноценные питательные приемы пищи, что вынуждало искать доступные источники углеводов. Потребление хлеба, макарон, картофеля и других продуктов, богатых мукой и крахмалом, стало способом насытить желудок и быстро утолить голод.

Тем не менее, этот подход имеет негативные последствия для здоровья. Чрезмерное употребление хлебных продуктов может оказывать неблагоприятное воздействие на организм, способствовать набору лишнего веса и вызывать проблемы с ожирением.

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