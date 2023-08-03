Доллар и евро подскочили на торгах в Минске 1 3.08.2023, 13:46

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Актуальные курсы валют.

Сегодня, 3 августа, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и евро подорожали.

По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,97% — до 3,0875 рубля.

Евро подорожал на 0,87% — до 3,379 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,29% — 3,2993 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня вырос на 0,83% — 4,2897 рубля за 10 юаней.

Banki24.by отметили, что доллар подскочил до максимума за 493 дня, у евро максимум всего за 10 дней. Российский рубль упал до минимум за 498 дней.

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