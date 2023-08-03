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Видеофакт: Поляк наотрез отказался продать военный внедорожник Hummer россиянам

  • 3.08.2023, 13:57
  • 2,052
Видеофакт: Поляк наотрез отказался продать военный внедорожник Hummer россиянам
иллюстративное фото

Гражданин Польши заявил, что лучше отправит его ВСУ.

Частный владелец военного внедорожника Hummer в Польше наотрез отказался продавать автомобиль, когда узнал, что его планируют купить для российских оккупантов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой девушка, назвавшись россиянкой из Калининграда, звонит по объявлению по продаже владельцу, расспрашивает об автомобиле. Затем она объясняет, что внедорожник ей нужен брату, который служит в армии РФ и воюет против Украины.

«Я могу в Украину автомобиль отправить, но не в Россию. Мы не договоримся», – заявил поляк, выслушав девушку.

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