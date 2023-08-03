Винокур опозорился стендапом перед Путиным 3.08.2023, 14:06

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Российский комик неудачно пошутил во время награждения в Кремле.

Российский комик Владимир Винокур опозорился, получая награду из рук российского диктатора Владимира Путина.

Во время своей речи Винокур решил подшутить над президентом США Джо Байденом, сравнив его с Путиным, передает «Главред».

«Слава богу, он (Путин - ред.) у нас физически развит, спортивный. Я радовался, когда видел вас на коне, и как вы поднимаетесь по трапу самолета. Потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, и поздороваться не знают, с кем», - «пошутил» Винокур, но Путин никак не отреагировал на стендап комика.

Более того, в сети высмеяли Винокура за нелепые высказывания в сторону президента США.

«Я думал, он давно умер от старости», «Что сказал сам не понял», «Лучше бы зерновую сделку спародировал. Вот бы круто вышло», «Шуточка на грани», - писали в комментариях под видео.

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