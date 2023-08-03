«Работники шахт погрязли в банковских займах» 1 3.08.2023, 14:11

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Белорус жестко высказался про задолженность перед банками.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Михаил:

- Среди множества новостей обратил внимание на рапорт Национального банка о том, что жители Беларуси поставили новый исторический рекорд по задолженности перед банками. На 1 июля набрали кредитов аж на 18,2 млрд рублей. Если честно, удивляет такая, мягко говоря, недостаточная финансовая грамотность соотечественников.

Я еще понимаю, когда люди берут кредит на приобретение недвижимости. Чем платить бешеные деньги за аренду чужой квартиры ее владельцу, лучше уж платить проценты банку, но за свою квартиру. Я сам когда-то так делал.

Гораздо труднее понять тех, кто берет так называемые потребительские кредиты. Сейчас ставка на них - 16-18%, что в несколько раз выше, чем за рубежом. Не надо быть дипломированным экономистом, чтобы подсчитать: с таким кредитом за 6 лет заплатишь вдвое больше начальной суммы.

Банки же предлагают кредиты даже на такие экзотические цели, как свадьба или отдых. А потом читаешь: брак через год развалился, а вот кредит еще висит на шее бывших партнеров. Такое впечатление, что люди под влиянием рекламы зачастую берут те кредиты, чтобы быть «как все».

Мой друг Евгений когда-то взял кредит с мечтой об автомобиле. Рубли сразу поменял на eвро, так как ожидал, что ему пригонят недорогую легковушку из Германии. Но подходящий вариант не находился, и друг начал понемногу таскать наличку с ящика на ежедневные нужды. В результате и поныне ездит общественным транспортом.

Либо красноречивый эпизод из нашей политической истории. Когда в августе 2020-го пытались устроить забастовку на «Беларуськалии», выяснилось, что изрядная часть горняков не может на это решиться в том числе по финансовым причинам. Высокооплачиваемые работники солигорских шахт погрязли в банковских займах, не имея никакой денежной подушки безопасности.

Итак, дорогие друзья, вывод и призыв: не берите без особой нужды эти дорогущие кредиты! Вот если нам всем после сноса диктатуры придется восстанавливать страну, то без кредитов (от МВФ и других учреждений), наверное, будет трудно обойтись.

Вместо того, чтобы платить эти фантастические проценты банкам, лучше пожертвуйте деньги политическим заключенным. Как их поддержать, «Хартия-97» много раз писала.

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