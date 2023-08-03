Синоптики предупредили белорусов о надвигающейся с Европы тепловой воздушной массе 3.08.2023, 14:25

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Где будет тропическая жара, а где накроют грозы и ветер?

Синоптики предупредили белорусов о надвигающейся с Европы «очень тепловой воздушной массе», которая на выходные, 5-6 августа, принесет с собой аномальную жару, дожди и грозы.

Так, по прогнозам метеорологов, в пятницу, 4 августа, погоду будут определять «атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса», поступающие с Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории, днем по юго-востоку, пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, местами порывистый. Температура ночью +13..+19 градусов, днем +24..+29 °С, по юго-востоку Беларуси до +33°С.

В субботу, 5 августа, погоду определят «фронтальные разделы, смещающиеся с Венгерской низменности», и «очень теплые воздушные массы тропического происхождения». Днем на большей части территории ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер южный, при грозах порывистый. Температура ночью +13..+21 градус, днем +22..+34, по Гомельской области воздух прогреется до +36°С.

В воскресенье, 6 августа, сохранится влияние теплой воздушной массы. Преимущественно по западу Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер порывистый, местами сильный. Температура ночью +17..+23 градуса, днем +29..+34 °С, а в Гомельской и Могилевской областях на большей части территории воздух прогреется до +37°С.