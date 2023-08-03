WSJ: Китай готов к переговорам по Украине без участия России 3.08.2023, 14:27

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Ожидается, что Си Цзиньпин отправит на конференцию в Саудовской Аравии своего спецпосланника.

Затягивание войны в Украине несет дополнительные риски для Китая, несмотря на словесную поддержку, которую председатель КНР Си Цзиньпин оказывает президенту Владимиру Путину. Риторика Пекина в последнее время изменилась, отмечают наблюдатели. И вот он уже, похоже, готов рассматривать не свой, а украинский план мирного урегулирования.

В выходные в Саудовской Аравии пройдет вторая международная конференция, цель которой – обсуждение условий возможной мирной договоренности. Как и первая такая встреча, состоявшаяся в Копенгагене в конце июня, нынешняя проводится по инициативе Украины, которая продвигает мирную формулу из 10 пунктов, предложенную Владимиром Зеленским в конце 2022 г.

Ожидается, что Си Цзиньпин отправит на конференцию своего спецпосланника по мирному урегулированию в Украине Ли Хуэя, рассказали The Wall Street Journal европейские и американские официальные лица. Между тем, в Копенгагене китайских чиновников высокого уровня не было.

Мирная формула Киева постепенно получает поддержку в мире, заявил Зеленский в разговоре с главами украинских дипломатических миссий. Он призвал их активнее продвигать и разъяснять ее. «Особенно важна такая работа со странами глобального Юга», которые сохраняют нейтральную позицию по отношению к конфликту, добавил президент.

В Копенгагене глава его офиса Андрей Ермак обсуждал формулу с советниками по национальной безопасности и политическими советниками более чем из 10 стран, причем не только западных, но также союзников России по БРИКС (Бразилии, Индии и ЮАР), а также Турции и Саудовской Аравии.

Участие Ли Хуэя даст редкую возможность Китаю и США обсудить ситуацию в Украине, поскольку в Саудовскую Аравию также приедет Джейк Салливан, советник по национальной безопасности Джо Байдена, отмечает WSJ. Признаки возможного недовольства Пекина затянувшейся войной проявились в истории с зерновой сделкой, из которой вышла Россия. Китай – крупнейший покупатель украинских зерновых и кукурузы, недавно в Пекине делегация из Киева обсуждала расширение поставок сельскохозяйственной продукции. Полторы недели назад Пекин заявил Совету безопасности ООН, что зерновую сделку необходимо возобновить, учитывая ее важность для мировой продовольственной безопасности, а в китайских госСМИ вышла серия статей о необходимости ее продления.

Кроме того, через несколько дней после объявления России о выходе из сделки заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан привел длинный список рисков, связанных с продолжением украинского конфликта, включая применение ядерного оружия и продовольственную безопасность, которую он упомянул трижды.

Между тем, в марте, после того как Пекин опубликовал свой мирный план (не предполагающий вывод российских войск с оккупированных территорий), речь Гэна в ООН звучала совсем по-другому: в ней он обвинил США в «россияфобии». Теперь же Гэн призвал к проведению мирных переговоров с целью «скорейшего прекращения огня и [поиска] политического решения».

«Судя по официальным сообщениям, можно составить впечатление, что Китай обеспокоен эскалацией и разрастанием» конфликта, говорит Маной Кевалрамани, эксперт по Китаю в индийском Takshashila Institution. Но при этом никаких идей по его остановке Пекин не предлагает, указывают аналитики. В его риторике «сохраняется достаточная двусмысленность, чтобы потом Китайская Компартия могла заявить, что никогда не поддерживала войну Путина», отмечает Франсуа Годман, спецсоветник французского аналитического центра Institut Montaigne.

Между тем, Россия не будет представлена на конференции в Саудовской Аравии: представитель МИДа Мария Захарова назвала ее «не встречей дипломатов для выработки политических решений», а «обманом», цель которого – «сколачивание антироссийской коалиции».

Россия уничтожает возможность влиять на обсуждение вопроса, который касается ее самой, отмечает политолог Аббас Галлямов. На конференцию, где будет около 30 государств, пригласили ее коллег по БРИКС и даже Иран, но не саму Россию, потому что ее «неадекватность изрядно всем надоела».

Российские власти «в буквальном смысле слова держат партнеров по переговорам за идиотов, впаривая им ту же самую пропаганду, которую они впаривают по телевизору своим подданным», но иностранцы «слушать напрочь игнорирующий факты пафосный российский бред не хотят».

Мир понял, как функционирует Путин, пишет Галлямов:

«Чем больше его слушаешь, тем больше он врет, так что его лучше вообще не слушать. Поэтому и условия мирного соглашения с ним обсуждать не надо. Надо сформировать общую позицию без него, а потом уже ему ее предъявить».

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