Эксперты МАГАТЭ по пути к Запорожской АЭС наткнулись на мины 4 3.08.2023, 14:29

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Генерал Тарнавский показал на видео, что было дальше.

На пути следования экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Запорожской атомной электростанции обнаружили две противопехотные мины, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

«Сегодня утром нашим саперам удалось обнаружить две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.

Мины были обезврежены, что позволило гарантировать безопасность экспертов.

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