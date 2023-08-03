Эксперты МАГАТЭ по пути к Запорожской АЭС наткнулись на мины

Эксперты МАГАТЭ по пути к Запорожской АЭС наткнулись на мины4
- 3.08.2023, 14:29
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Генерал Тарнавский показал на видео, что было дальше.
На пути следования экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к Запорожской атомной электростанции обнаружили две противопехотные мины, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.
«Сегодня утром нашим саперам удалось обнаружить две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.
Мины были обезврежены, что позволило гарантировать безопасность экспертов.