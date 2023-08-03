закрыть
3 августа 2023, четверг, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мощные взрывы в Бердянске: разгромлены скопления российских войск

1
  • 3.08.2023, 14:45
  • 5,950
Мощные взрывы в Бердянске: разгромлены скопления российских войск
иллюстрационное фото

Украинские партизаны рассказали, куда именно «прилетело».

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы. Есть попадания в места расположения российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Бердянск Сейчас».

«Местные сообщают о громких взрывах в Бердянске. Предварительно работает рашистская ПВО», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за пределами города между Азовским и Приморском оккупанты пытаются что-то сбить.

«Много взрывы», - добавляют авторы.

При этом, по данным партизан, фиксируются попадания по местам расположения российских оккупантов в городе.

«Есть прямое попадание по местам скопления в России. Не зря мы вчера гуляли в Бердянске», - пишут в Telegram-канале «АТЕШ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип
Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох