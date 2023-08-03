Мощные взрывы в Бердянске: разгромлены скопления российских войск 1 3.08.2023, 14:45

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иллюстрационное фото

Украинские партизаны рассказали, куда именно «прилетело».

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы. Есть попадания в места расположения российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Бердянск Сейчас».

«Местные сообщают о громких взрывах в Бердянске. Предварительно работает рашистская ПВО», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за пределами города между Азовским и Приморском оккупанты пытаются что-то сбить.

«Много взрывы», - добавляют авторы.

При этом, по данным партизан, фиксируются попадания по местам расположения российских оккупантов в городе.

«Есть прямое попадание по местам скопления в России. Не зря мы вчера гуляли в Бердянске», - пишут в Telegram-канале «АТЕШ».

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