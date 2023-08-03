Как готовили мятеж Пригожина 1 3.08.2023, 15:07

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Поход на Москву проходил по четкому и заранее согласованному плану.

«Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние».

С этого сообщения в 21 час 9 минут 23 июня в пригожинских соцсетях и начался поход ЧВК «Вагнер» на Москву. В нем четко обозначен мотив: это — якобы из-за удара в спину. Обстрела будто бы сознательного, не по ошибке наводчика. Пригожин сообщает стране об «огромном количестве» жертв. И обещает месть.

Запись попадает точно в цель: обществу она объясняет, что заставило ЧВК пойти на мятеж. И еще это аудио мотивирует бойцов ЧВК рискнуть и пойти против власти — это не за амбиции хозяина они рискуют, а в память павших товарищей: «Груз-200, мы вместе» — ведь так написано у них на шевронах.

Вот достоверно установили журналисты «Новой газеты Европа» Светлана Виданова, Татьяна Брицкая и Владимир Прокушев.

Пригожин не был голословен — в отличие от пропагандистов с их «распятыми мальчиками» он всегда предъявляет доказательства. И сейчас они тоже предъявлены. Это сделал канал «Разгрузка Вагнера», который специализируется на «окопной правде», позволяя себе чуть больше официального канала «Конкорда». Именно там, например, во время конфликта Пригожина и Кадырова появлялись унизительные для «Ахмата» откровения командиров ЧВК.

На этом канале в 20 часов 59 минут — за 10 минут до обращения Пригожина — появилось полутораминутное видео с комментарием: «Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК «Вагнер». Много жертв. По информации бойцов-очевидцев, удар был нанесен с тыловой стороны (…)». Вот главный козырь Пригожина. Во время самого документированного в истории военного конфликта расчет верен: видеозапись с места событий воспринимается с заведомым доверием.

Именно поэтому ее тут же принимается опровергать Первый канал: 24 июня Екатерина Андреева утверждала, что это постановка, так как иных видеосвидетельств нет, а «с момента публикации видео с последствиями якобы ударов до момента появления первого ролика с заявлениям прошло не более 15 минут».

Верно, но вот с момента съемки прошло к тому времени несколько часов. В метаданных видеофайла мы нашли дату и время: «2023/06/23 17:58:29». Это не обязательно время создания записи — вероятнее, в это время ее выгрузили на компьютер. И подвергли монтажу: на видео имеются склейки.

Это видео крайне низкого качества, всего 66 Мб. Автор с напарником, переговариваясь за кадром, бегут по лагерю ЧВК в лесу, снимают поваленные стволы деревьев и обрывки тряпок, а также два очага слабого горения в траншее. Также в кадр попадает то ли тело, то ли одежда и нечто похожее на оторванную руку. За кадром кто-то говорит: по лагерю только что «бахануло», утверждают, что это точно не ВСУ и что теперь «все двухсотые» — то есть погибшие. В конце появляется третий стонущий голос, который вроде бы зовет на помощь, но оператор реагирует: «Подожди, брат», — и продолжает съемку. Всего — 1 минута 22 секунды.

Чего в кадре нет: нет 30 трупов, о которых позже скажет Пригожин, крови, воронок, пожара, обугленной земли — ничего того, что сопутствует ракетному удару. Может, в лагере они и есть, но оператор, создавая видеодоказательство, почему-то их не фиксирует. При этом в излишней деликатности вагнеровцев трудно заподозрить. Например, одно из видео с критикой Минобороны Пригожин записывал на фоне трупов своих бойцов в Бахмуте и требовал от оператора снять их всех. Однако в этом случае ни сразу после «удара», ни позже более детальных видео из лагеря не появилось.

Информация о ракетном ударе взбудоражила жен вагнеровцев. В чатах, похожих на профсоюзные, они обычно обсуждают ежедневные бытовые вопросы, но тут, вполне естественно, переключились на поиск доказательств или опровержений.

Первой версией стал «вброс в интересах Украины», второй — «многоходовка с целью дезориентации противника». Позже заговорили о постановке Пригожина (орфография и пунктуация сохранены): «На самом деле видео непонятное. Не похоже на ракетный удар. Арта может. Может и постановка Пригожина. Не зря у него целая медиа империя, в пиаре знает толк. Тем более что, как будто специально вчера показали этот лагерь как там здорово, а сегодня этот же разбомбили. Вбросы это чьи-то». Далее мужья начинают отзваниваться (телефоны на позициях запрещены, позвонить дают по очереди, по 5 минут), и в чатах наступает облегчение: «Наш позвонил, сказал телевизор не смотреть! Жив, здоров»; «Также муж говорит, что не было»; «Брат позвонил, сказал, что всё хорошо. Конечно данную ситуацию никак не прокомментировал, только посмеялся». В итоге женщины делают вывод: «Хорошая игра актеров и режиссер хороший!» И добавляют: «Мы все тут поседели пока они там играли спектакль».

Достоверно сказать, был ли обстрел, могла бы геолокация лагеря. Однако ее «Вагнер» держит в строжайшей тайне. И если их новые лагеря в Беларуси спутники зафиксировали детально, то лесные убежища под Донецком и Луганском до сих пор не демаскированы, хоть и, казалось бы, оставлены войском Пригожина.

Журналисты нашли расположение лагеря, где было снято то самое видео.

Первое, что им помогло, — пиар самого «Вагнера». Чуть выше мы цитировали реплику родственницы бойца:

«Как будто специально вчера показали этот лагерь как там здорово, а сегодня этот же разбомбили».

Действительно, накануне «удара», 22 июня, в телеграм-канале «Позывной Брюс» было опубликовано более подробное видео о тыловом расположении ЧВК с комментарием: «Заглянул в гости в один из тыловых лагерей ЧВК «Вагнер». Оно выложено в 20.07, в метаданных указаны дата и время: 2023:06:22 17:07:16; возможно, в это время его выгрузили на компьютер, так как, судя по коротким теням на видео, снято оно ближе к полудню, кроме того, в разговоре упоминается дневной перерыв на отдых.

На записи ее автор осматривает лагерь, который состоит из нескольких подземных помещений, палаток и стрельбища, и общается с бойцами. То, что оба ролика — 22 и 23 июня — сняты в одном лагере, видно по ряду деталей.

На первой секунде ролика «после удара» справа от дорожки виден снарядный ящик и ведро — они же имеются на первом видео (1 мин. 39 сек.), на таком же расстоянии от тропы. Тропы тоже идентичные — выложены характерными деревянными спилами, на них особо обращает внимание автор первого видео. На пятой секунде слева от той же тропы — столик и каска на столбе рядом. Они же — на 6–30-й секундах в первом видео. Дерево с характерными наростами у целлофанового навеса, под которым сидят бойцы на второй минуте ролика от 22-го числа, он же — на 21-й секунде ролика «после удара» от 23 июня. На нем навес разрушен. На деревьях — обрывки ткани, похожей на светлый брезент, из которого была сделана палатка справа от навеса.

Первое видео более подробно, именно оно помогло установить локацию.

Лагерь находится в низине, автор поднимается с трудом, сзади него — довольно большой, ровно очерченный участок леса. Место для тренировок находится на возвышенности, внизу рядом — разграниченное полосами поле, отгороженное ровной полосой деревьев. Со стороны, в которую целят бойцы на стрельбище, видно небольшую низину на горизонте между высотами.

По территории лагеря протекает небольшая речка, их мало в засушливой Донецкой области. На открытом месте слышен сильный ветер. В небе — след от ракеты, то есть боевые действия не так далеко.

Где эта локация может находиться? Леса и кустарники занимают 5,6% территории Донецкой области, в долине Северского Донца преимущественно сосновые боры, на Донецком кряже (возвышенности, которая обрывается в сторону Ростова и Таганрога) — дубравы, байрачные леса. На раскадровке нет хвойных деревьев, это густой лиственный лес. Автор идет в гору, довольно резкий подъем. Такие встречаются там же — на территории, которую мы обозначим как «Гряда».

«Гряда» — место тактических преимуществ, использованных немцами во время Великой Отечественной. Линия немецкой обороны в этих местах — на западном берегу реки Миус — получила название «Миус-фронт». Наступательная операция советских войск летом 43-го года проходила по реке Миус в месте, где она имеет множество изгибов, проходящих через лесную зону.

Рядом — поле; если встать на него спиной к лесу, на горизонте увидишь высоты, между которыми небольшая ямка — точно, как на видео со стрельбища.

Только здесь и мог быть тот самый оставленный тыловой лагерь ЧВК. Журналисты установили это, вручную сравнив топографическую карту Донецкой и Луганской областей, карты боевых действий в этом районе 1943 года, Электронную карту наступления 30 июля 1943 года, архивную Военно-географическую характеристику района военных действий 1943 года на «Миус-фронте», современные спутниковые карты Google Eath, дающие возможность максимально реалистичного просмотра с большим приближением. И проанализировали полученную информацию с учетом требований к месту для разбивки лагеря, используемых в современной российской армии (в них учтено все — от глубины залегания подземных вод и расстояния от дорог до необходимого количества гвоздей). Все сошлось в одной точке.

Если вы посмотрите на лес, где была обустроена база, — сейчас, месяц спустя после предполагаемого ракетного удара, никаких его следов на спутниковой съемке не найдете. Ни пожарища, ни воронки, ни просто крупных скоплений поваленных деревьев.

Внимательно посмотрим на видео «после удара». На нем нет воронки, осколков боеприпасов, свидетельств детонации (между тем в лагере имелись собственные боеприпасы). Разрушены палатка и навес — легкие конструкции. Землянки, которые были показаны на первом видео, не пострадали, провалов в земле нет, нет и крупного пожара. В кадре, в неглубокой траншее четкой геометрической формы с плоским дном, рядом с которой протянут провод белого цвета, есть два очага горения, небольших, но очень ярких и дымных — как в темное время суток или при плохой погоде. Так могут тлеть сырые листья или сырое дерево, облитое горючим. В точке, где расположен лагерь, в июне дождь до мятежа «Вагнера» прошел лишь однажды, поэтому лес сухой, от искры бы загорелся. Ошметки брезента на деревьях — идеально чистые, без следов копоти. Палки, на которых крепился навес, лежат как попало, не горят. Деревья вокруг не повалены и не посечены осколками.

Грунт плотно засыпан листьями, нет комьев земли, взрытой ракетным ударом. Нет следов крови (хотя, напомню, речь шла о 30 погибших разом). Прямое попадание в лагерь дало бы картину с фрагментами тел и внутренностями. В кадре есть что-то вроде оторванной руки. Но без крови или следов обугливания. Определить же, тело или ворох одежды нам показаны в другом месте, невозможно. Того, кто просит о помощи за кадром, не снимают. Осколков от снарядов или дрона нет.

Мы показали это видео двум экспертам. Инженер-разработчик радиолокационных систем Андрей Горбачевский, посмотрев его, категорически исключил прилет ракеты или снаряда:

— Видео смонтировано из четырех кусков. Качество съемки настолько низкое, что кажется, его специально ухудшили, чтобы ничего доказать было нельзя. Явно никакая ракета или снаряд гаубицы не прилетали. Воронки диаметром метра три не видно. Рядом с палаткой могла взорваться мина, но и от нее воронку не показали. Большие деревья устояли, то есть взрыв, если был — небольшой, однако от палатки ничего не осталось — обрывки висят на кустах. Странно, что кругом все засыпано свежими листьями — мина так не взрывается. Что рядом горит, неясно, но явно ничего серьезного. Возможно, это мог быть термобарический взрыв, при котором прилетает снаряд и сразу не взрывается. Из него выпускается облако горючего газа, который через секунду взрывается. Из-за выгорания кислорода воздуха в месте взрыва возникает разрежение, которое губит людей — их разрывает изнутри. Листва при этом полетит с окраины взрыва в центр, но и этой картины не видно. Похоже на инсценировку, — предполагает наш первый эксперт.

Британский эксперт по вооружениям Крис Кобб-Смит также сетует, что «трудно что-либо установить по этим кадрам, они просто слишком не в фокусе и не иллюстрируют достаточно деталей». Он говорит тем не менее, что отнес бы увиденное к атаке с воздуха, если бы не отсутствие воронки. Впрочем, допускает взрыв в воздухе, но без экспертизы и детального осмотра места происшествия идентифицировать конкретные использованные боеприпасы и определить реальную причину разрушений в лагере нельзя.

Такой экспертизы стоило бы ожидать от Следственного комитета. Лагерь находится «на присоединенной к РФ территории», в тылу, препятствий к его осмотру, казалось бы, нет. Однако никаких сведений о возбуждении уголовного дела в связи с заявлением о массовой гибели людей, нет. При этом СК регулярно возбуждает дела по факту гибели людей в ходе боевых действий или диверсионных вылазок. А тут — безмолвствует. Однако и уголовное дело о «военных фейках» не заводит против авторов этого видео. А ведь здесь прямое обвинение Минобороны, которое само ведомство и ФСБ назвали «информационной провокацией».

Единственным официальным подтверждением того, что люди Пригожина погибли в тылу 23 июня, стал официальный ответ пресс-службы «Конкорда» депутату петербургского Заксобрания Борису Вишневскому. По нашей просьбе он задал вопрос о выплатах компенсаций семьям этих людей, пришел ответ:

«ЧВК «Вагнер» выплатила всем погибшим бойцам компенсации. Соответственно, все погибшие 23 июня 2023 года также компенсации получили».

Кроме этих двух фраз, ничего в пользу версии об ударе. Чаты жен тоже не оплакивают погибших в один день, не ищут и не хоронят, а лишь с увлечением обсуждают «поездку на картошку», как они называют передислокацию в Беларусь.

Не был поднят этот вопрос и на встрече «Вагнера» с Путиным 29 июня — об этом нам сообщил присутствовавший на мероприятии гость. Хотя, казалось бы, это был главный повод для мятежа, и не обсудить его с главой государства во время откровенного разговора было бы странно. Если не сам Пригожин, то любой из 35 командиров этот вопрос мог задать. Не задал!

Теперь вернемся к хронологии. Видео «после удара» публикуется 23 июня в 20.59. В 21.09 его подтверждает Пригожин. В 21.25 он же объявляет о принятом советом командиров решении идти на Москву. Но, по словам пообщавшегося с русской службой BBC одного из командиров «Вагнера» (см. сноску 4), приказ о выходе из лагеря в Луганске в сторону Ростовской области он получил еще «рано утром в пятницу, 23 июня». Задолго до этих выступлений и предполагаемого «удара».

Итак

Собранные данные позволяют предположить: никакого удара не было, но что стало поводом для мятежа? Из-за чего «психанул» Пригожин?

А он и не психовал.

Тогда поход, от начала и до завершения, проходил по четкому и заранее согласованному плану. Громкие заявления — для публики.

Поэтому и развернулись, почти дойдя до Москвы, и дело, спешно возбужденное, столь же спешно было прекращено, и даже гибель сбитых вагнеровцами летчиков и попавших под огонь гражданских следственным органам неинтересны. Гибель летчиков, по утверждению нашего источника, была все же «эксцессом исполнителя». Косвенно это подтверждает и Пригожин, заявивший, что «дурак-пэвэошник» все взлетающее сбивал». Тут — пошло не по плану.

Что это было и зачем? «Вагнер» в ходе СВО перестал считаться мифическим и стал четко ассоциироваться с российскими штурмовыми подразделениями; более того, президент Путин признал финансирование компании из казны. И при этом публично объявил несуществующей. На территории РФ ее больше нет. И это должно быть очевидно всем, потому лагеря ЧВК в Беларуси снимают все кому не лень. Сам Пригожин спокойно появляется в Петербурге и Москве, решая вопросы африканского присутствия своих соединений.

Африка — это деньги. Если ЧВК не будет финансировать бюджет (в чатах бойцы говорят, что сейчас существуют «за счет средств директора», а их жены сетуют на снижение и задержки зарплаты), нужно искать иной источник вознаграждения за особые поручения. «Вагнер» может стать первой ЧВК с собственным государством — ЦАР.

Проект Минобороны по подчинению ЧВК не реализовался. Теперь, и особенно после всем показанного противостояния с российской армией, «Вагнер» исключен из системы российских силовиков, стал по-настоящему частным. Вагнеровцы теперь «опричь» — кроме. Как опричники царя Ивана, существуют вне структуры элит, вне правил игры. «Вагнеру» теперь можно все.

ЧВК демонстративно независима, даже территориально оторвана от России. Любая начатая «Вагнером» военная операция — от похода на Киев до, например, анонсированных диверсий в Польше — будет лишь личной инициативой. Перейди он границу с Польшей, это уже не будет конфликтом России со страной НАТО, которое грозит РФ коллективным ответом.

Кому войну-то объявлять? Несуществующей ЧВК из Беларуси? Ну а если речь об Украине, то Беларусь — идеальный плацдарм. При этом за действия отверженных РФ ответственности не несет.

О том, что впереди у ЧВК большие планы, один из ее командиров — Антон Елизаров с позывным «Лотос» — рассказал Z-блогеру Тимофею Ермакову: «Дать возможность всем отдохнуть перед большой работой, которую предстоит нам сделать, — такое решение принял совет командиров».

Работа для части «Вагнера» может найтись и внутри страны. Они — идеальные кандидаты в СМЕРШ, призывы к возвращению которого слышны отовсюду, ресурс для жесткой борьбы с внутренним врагом. И тоже — от лица не государства, а «разгневанного народа». Ну а сам Евгений Пригожин, закрывший свои медийные активы, оставил целым и невредимым сайт, так похожий по дизайну на предвыборный, агитационный, со слоганом: «Работать — метко, стрелять — честно».