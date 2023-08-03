«Нехватка студентов в БГТУ вызывает много вопросов» 4 3.08.2023, 15:09

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Отец двоих детей из Полоцка бьет тревогу.

- Как отец двоих детей я пристально слежу за новостями из отрасли образования. Вот читаю: БГТУ (Белорусский государственный технологический университет — прим.) и БГПУ (Белорусский государственный педагогический университет -прим.) не набрали студентов на бесплатное обучение и объявили дополнительный набор. На первый взгляд какие-то чудеса, но попробуем поразмышлять, - написал в редакцию сайта Charter97.org читатель из Полоцка.

Ну с педагогическим университетом давно все ясно, ведь профессия учителя не пользуется популярностью по известным всем причинам. Это мизерные зарплаты, слишком много бумажной писанины и лукашистской идеологии. Нехватка студентов в технологическом университете вызывает больше вопросов.

По моему мнению, здесь нужно говорить о том, что уже не пользуется популярностью нынешняя государственная модель, которая в наших условиях напрямую влияет на форму и содержание образования.

Мы знаем, что многих квалифицированных преподавателей повыгоняли из вузов за нелояльность к режиму, кое-кого даже кинули за решетку за участие в общественной жизни.

Так о каком качестве образования можно говорить? Получив диплом, молодым специалистам придется отрабатывать «барщину» (так называемое распределение) невесть в какой глухомани. Спасибо за милость, такое нам и бесплатно не нужно!

Если деградация во всех сферах будет сохранять нынешние темпы, то, боюсь, самыми популярными вузами станут наиболее нужные режиму «кузницы кадров» - три академии: сельскохозяйственная, МВД и военная.

Не удивительно, что среди нашего круга знакомых все больше тех, кто предпочитает отправить своего ребенка учиться за границу. Нашей старшей дочке через несколько лет заканчивать школу, но мы уже рассуждаем на эту тему.

Она учит на курсах и польский язык, и английский – может пригодиться. Если за следующие несколько лет ситуация кардинальным образом не изменится, будем и мы отправлять ребенка за наукой в свободный мир.

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