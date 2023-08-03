Под Москвой начался масштабный пожар на аккумуляторном заводе

Под Москвой начался масштабный пожар на аккумуляторном заводе1
- 3.08.2023, 15:19
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«Гриб» над предприятием видно на большое расстояние.
В Подмосковье, в Воскресенске, начался пожар на аккумуляторном заводе в четверг, 3 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.
«Пожар начался на аккумуляторном заводе в Воскресенске. Предварительного взрыва не было», - говорится в сообщении.
Как сообщается, горит цех по производству кислородных аккумуляторов. Пожару присвоен второй ранг опасности. Проводится эвакуация. Спасатели едут на место.
В сети уже публикуют видео с места пожара. На кадрах видно, как в небо поднимаются клубы дыма. «Гриб» от пожара видно на приличное расстояние.