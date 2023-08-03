Путешествовать по северной части Франции теперь можно всего за 1 евро

Путешествовать по северной части Франции теперь можно всего за 1 евро2
- 3.08.2023, 16:16
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Речь идет о французском регионе О-де-Франс.
Прокатиться на поездах по французскому региону О-де-Франс теперь можно всего за 1 евро. Тарифы доступны для поездов регионального оператора TER Hauts-de-France.
Таким образом в стране хотят дать возможность местным жителям и туристам использовать более экологичные виды транспорта для летних путешествий вместо автомобилей и самолетов, отмечает «Европульс».
Предложение действует до 27 августа.
О-де-Франс находится к северу от Парижа до границы с Бельгией. У региона есть береговая линия на Ла-Манше, соединяющем Северное море с Атлантическим океаном, поэтому многие выбирают это место для отпуска, чтобы спастись от жары, которая обрушилась на средиземноморские страны.
В О-де-Франс также расположен приграничный европейский мегаполис Лилль и знаменитые своей историей города Амьен и Аррас.
Главная задача таких инициатив – снизить выбросы углекислого газа, усугубляющего глобальное потепление, а также сократить пробки и количество машин на дорогах.
К 2050 году в Европе уровень выбросов парниковых газов должен снизиться настолько, чтобы они могли все без остатка поглощаться природой (например, деревьями). Такую цель поставил Евросоюз в рамках борьбы с глобальным потеплением, основной вклад в который вносят парниковые газы.