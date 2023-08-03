Впереди проекция на 1985-й год

Впереди проекция на 1985-й год1
- Алексей Лушников
- 3.08.2023, 16:20
- 4,334
В Кремле время идет назад, а шизофрения — только вперед.
Очень забавно. Путин потребовал пересадить всех российских чиновников на отечественные автомобили. Спрашивается - для чего? Путин отвечает - чтобы развивать собственные бренды.
Васильич поверил, что весь этот обрусевший китайский автопром и есть отечественные бренды. Теперь главное не забывать логотипы на авто переклеивать. А то на Питерском форуме с этим как-то неловко получилось…
Поразительное стремление Путина утащить всех и вся в 20 век продолжится и в новом витке истории. Вангую, впереди проекция на 1985 год. Через какое-то время счастливый дедушка издаст указ «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения».
Насмотревшись на современного Медведева, можно по примеру Лигачёва и виноградники вырубить.
Ибо у них время идёт назад, а шизофрения - только вперёд.
Алексей Лушников, Telegram