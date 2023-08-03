Впереди проекция на 1985-й год 1 Алексей Лушников

3.08.2023, 16:20

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В Кремле время идет назад, а шизофрения — только вперед.

Очень забавно. Путин потребовал пересадить всех российских чиновников на отечественные автомобили. Спрашивается - для чего? Путин отвечает - чтобы развивать собственные бренды.

Васильич поверил, что весь этот обрусевший китайский автопром и есть отечественные бренды. Теперь главное не забывать логотипы на авто переклеивать. А то на Питерском форуме с этим как-то неловко получилось…

Поразительное стремление Путина утащить всех и вся в 20 век продолжится и в новом витке истории. Вангую, впереди проекция на 1985 год. Через какое-то время счастливый дедушка издаст указ «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения».

Насмотревшись на современного Медведева, можно по примеру Лигачёва и виноградники вырубить.

Ибо у них время идёт назад, а шизофрения - только вперёд.

Алексей Лушников, Telegram

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