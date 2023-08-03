Политзаключенную Викторию Кульшу отправили в ШИЗО 1 3.08.2023, 16:26

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Виктория Кульша

В колонии №24 Заречья у нее уже дважды случился сердечный приступ.

Политическую заключенную Викторию Кульшу дважды за год осудили по ч. 1 ст. 411 УК («Злостное неповиновение законным требованиям администрации колонии»). Последний раз суд назначил ей еще один год заключения в дополнение к 3,5 годам колонии.

За полгода в Зареченской колонии Виктория отбыла минимум 92 дня в ШИЗО и полгода в ПКТ. По информации правозащитников, один из надзирателей душил Викторию локтем, стоя сзади, а также таскал ее по камере. Кроме этого, политзаключенная несколько раз в колонии держала голодовки в знак протеста против ужасных условий. Из-за этого у нее дважды случился сердечный приступ.

22 июня женщину этапировали в женскую колонию № 24. Вчера, 2 августа, к ней не пустили адвоката. Причина в том, что политзаключенную поместили в ШИЗО на 10 суток.

Адрес для поддержки: ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область. Виктория Александровна Кульша.

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