Каховское водохранилище и разрушенную ГЭС показали с воздуха 3.08.2023, 16:34

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Большая часть территории теперь вообще не покрыта водой.

Глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации, спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук показал 3 августа в Telegram, как выглядит с высоты разрушенная оккупантами в июне Каховская гидроэлектростанция.

Видео снято с беспилотника. На нем видно разрушенную плотину ГЭС и обмелевшую территорию водохранилища. Наибольшая часть его территории теперь вообще не покрыта водой.

Это же видео позже опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который назвал преступление российских оккупантов экоцидом.

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В соответствии с Женевской конвенцией, разрушение гидроэлектростанции считается оружием массового поражения и военным преступлением.

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