Фермеры получили прибыль, но через несколько лет пришла налоговая 1 3.08.2023, 16:36

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Она нашла повод, чтобы «откусить» часть суммы.

В Лунинецком районе налоговики проверили работу фермерского хозяйства. Для этого они устроили камеральную проверку. Она предполагает удаленное изучение данных, которые есть в распоряжении налоговой. В итоге к оплате выставили почти 240 тысяч рублей, отмечает «Зеркало».

Фермерское хозяйство, к которому возникли вопросы, занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных, клубнеплодных культур. Налоговая изучила данные, которые есть в ее распоряжении, и пришла к выводу, что хозяйство необоснованно применяло пониженную ставку подоходного налога в 6%.

У налоговой также возникли вопросы по выплате членам фермерского хозяйства дивидендов в 2020—2022 годах. «Не соблюдены условия, а именно: нераспределение прибыли между участниками (акционерами) белорусской организации — налоговыми резидентами Беларуси в течении 3 предшествующих календарных лет последовательно, — уточняют налоговики. — Так, выплата дивидендов членам фермерского хозяйства производилась на основании решения о распределении прибыли за 2017−2019 годов от 16 марта 2020 год. Ранее решение о распределении прибыли за 2016 год принималось 31 января 2017 года».

Фермерскому хозяйству выставили подоходный налог с физлиц на 236,7 тыс. рублей и предложили добровольно уплатить эти средства. Эти средства уже внесли в госбюджет.

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