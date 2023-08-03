Польский военный эксперт: Если вертолеты не реагируют на предупредительный сигнал, то их нужно сбивать 3 3.08.2023, 16:54

2,184

иллюстрационное фото

Пересечение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами 1 августа не было случайным.

Неслучайным назвал залет 1 августа на территорию Польши двух белорусских вертолетов польский военный эксперт, бывший командир воинской части польского спецназа «GROM» Роман Полька. Он дал интервью украинской службе «Радио Свобода» по этому поводу.

- Пилоты достаточно умны, чтобы знать, как пользоваться GPS и другими устройствами. Oни прекрасно знают территорию, на которой действуют, сама граница хорошо видна сверху, так что я исключаю ошибку, — сказал отставной офицер польского спецназа.

Роман Полька отмечает ошибки военного руководства:

- Это уже второе поражение. Первое былo в конце прошлого года, когда российская ракета залетела на территорию Польши. Тогда оперативное командование Вооруженных сил не отреагировало вовремя на ее поиск и идентификацию. На этот раз белорусская сторона предупреждала об учениях, и это должно было быть тревожным сигналом и необходимостью проведения учений с польской стороны. Учений по отработке нашей противовоздушной обороны. У нас есть эффективное оборудование, есть система Pilica (польская зенитная ракетно-артиллерийская система - прим.), радиолокационные станции, которые могут реагировать. У нас на месте сконцентрированы силы пограничников, полиции, войска. Это значит, что о любых действиях на границе они должны незамедлительно информировать Министерство обороны. Очевидно, что кто-то проспал».

Роман Полька считает, что причина несвоевременного выявления нарушения воздушного пространства Польши может быть «в организационной культуре, которая блокирует инициативы на низших уровнях местного военного руководства по информированию высшего руководства».

- В этой ситуации реакция должна была быть конкретной. Система должна обнаруживать, затем выдавать предупредительный сигнал, и если вертолеты не реагируют, их нужно сбивать. Как это было в 2015 году, когда Турция сбила российский бомбардировщик», — подчеркивает Роман Полька.

Эксперт считает, что Россия и Беларусь продолжат гибридные атаки и провокации. Поэтому, говорит он, прифронтовая Польша не может позволить себе недостаток бдительности, она должна действовать на опережение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».