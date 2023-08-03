Сколько сейчас стоит съемное жилье в Минске 3 3.08.2023, 17:15

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На рынке действуют новые правила.

Что сейчас происходит с долгосрочной арендой квартир в Минске? Есть ли наплыв студентов, поднимающий цены до небес или все спокойно? Легко ли вообще найти жилье по адекватной цене? Realt задал вопросы экспертам — начальнику отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарите Почицкой и специалисту агентства недвижимости «Авангард-Недвижимость» Василию Савановичу.

— Что сейчас происходит на рынке аренды? Шквал студентов его уже накрыл?

Маргарита Почицкая: — Он и правда немного оживился, но назвать происходящее «студенческим бумом» ни в коем случае нельзя. Уже не первый год летом наблюдается довольно спокойная ситуация. Возможно, это связано со снижением рождаемости, активным строительством общежитий… Но однозначно можно сказать, что спрос со стороны студентов минимальный. Такого, чтобы в июле—сентябре резко поднимались цены из-за наплыва вчерашних школьников, уже давно нет. Стоимость квартир находится на одном и том же уровне уже несколько месяцев, и незначительно колебалась только из-за роста курса доллара.

Василий Саванович: — На рынке аренды нет сезонности как таковой: квартиры сдаются и в декабре, и в мае, и в августе. В конце лета — начале осени может быть увеличение спроса на некоторые категории жилья. Например, на трешки за $300—$400 — для нескольких студентов это отличная находка. Но такой объект и в обычное время будет вызывать интерес у арендаторов. А вот на однушку за $500 начало учебного года вообще никак не повлияет — это совсем не тот сегмент, на который обратят внимание студенты.

Если говорить в общем, то цены на рынке аренды за последний год практически не изменились. Сдается все — и дешевые варианты, и дорогие. Если объект выставляется по рыночной стоимости, он найдет своего жильца в течение месяца, даже в условиях обилия преложений похожего формата. Если же цена завышена, то квартиры будут месяцами простаивать пустыми. Есть много кейсов, когда владельцы указывали цену на 10—20% выше рыночной, и их недвижимости было практически невозможно сдать. К сожалению, некоторые собственники мыслят категориями пятилетней давности: мол, тогда сдавали квартиру за n-нную сумму, сейчас хотим так же. Приходится объяснять, что на рынке действуют новые правила.

— Давайте поговорим о конкретных сегментах: как обстоят дела у бюджетных квартир?

Маргарита Почицкая: — Цены здесь стартуют от $170 за однушку. Естественно, они зависят от состояния и расположения квартиры. Большим спросом традиционно пользуется жилье, которое находится вдоль линий метро, но это не значит, что в других районах оно простаивает. Кто-то привязан к работе, кто-то к детским садам и школам, так что переезжать в другую локацию не спешат. Второй важный момент — это обстановка. Люди хотят жить в чистой, аккуратной квартире, пусть и без какого-то классного ремонта.

Василий Саванович: — Средняя стоимость таких квартир — $200 — $300. Обычно это старый фонд (хрущевки, брежневки) в спальниках с советским интерьером либо евроремонтом из 2000-х. Понятное дело, что однушка на Якуба Коласа и Веры Хоружей может потянуть и на $500 в месяц, но она точно не будет выглядеть убого. Внешний вид жилья играет не последнюю роль в ценообразовании: в одном и том же доме однушка с нормальным ремонтом обойдется в такую же сумму, что и трешка с плохим.

— А есть у арендаторов еще какие-то распространенные требования?

Василий Саванович: — Многие хотят жилье, полностью укомплектованное мебелью, чтобы можно было заехать с одним чемоданом. Но это не касается семей: они часто ищут пустую квартиру, так как уже успели «обрасти» кучей своих вещей, либо просят хозяев куда-то вывезти мебель. А вот одиноким людям или молодым парам нужна не просто обставленная всем необходимым недвижимость, а настоящий all inclusive — с постельным бельем, посудой и т.д.

— Что насчет квартир в новых жилых комплексах со средним ценником? Они пользуются популярностью?

Маргарита Почицкая: — По моим ощущениям, за последние пару лет спрос среди белорусов немного просел, но этот сегмент остается популярным среди иностранных специалистов, которые приехали работать в Беларусь и готовы снимать такие квартиры. Правда, предложений такого плана все равно достаточно.

Василий Саванович: — На мой взгляд, это самая востребованная часть рынка, несмотря на ценник (от $400 за однушку до $800 за трешку). На нее по-прежнему много арендаторов, в том числе иностранцев. Да и белорусских айтишников достаточно для того, чтобы квартиры не простаивали. По-прежнему отлично сдается «Новая Боровая», проспект Победителей — это вообще самая популярная локация, хотя там довольно дорогая недвижимость. Но расходится она очень быстро. В последнее время интерес у людей вызывает еще и «Пирс» — правда, это уже более дорогой вариант, еще и за городом. Но буквально пару дней назад сдали жилье за $1200 всего за 5 дней — желающие просто оборвали телефон.

— Получается элитка все еще нужна белорусам?

Маргарита Почицкая: — Элитный сегмент остается актуальным по сей день. Конечно, до пандемийных времен предложений было гораздо больше, но это не значит, что сейчас их нет. Кто снимает такое жилье? Сотрудники посольств, иностранные бизнесмены, состоятельные белорусы — кто-то строит квартиру или дом и временно арендует что-то подходящее.

Хочу заметить, что понятие элитного жилья не все понимают правильно. Это не про барокко и позолоту, а про современный дизайнерский ремонт и комфорт, который начинается с хорошего жилого комплекса, закрытой территории, подземного паркинга, инфраструктуры. А то некоторые собственники, которые сдавали квартиры еще 20 лет назад и даже не обновили ремонт, все еще считают, что у них элитная недвижимость. Хотя она уже не соответствует духу времени.

Василий Саванович: — Число сделок по дорогим квартирам составляет всего 10% от общего количества. Обычно это объекты площадью от 100 «квадратов» с ценником в $800—$1500. Не верю, что можно сдать выше этой цифры: то, что выставляется в рекламе за $1700, после торгов снижается до $1300. Традиционно это жилье с современным ремонтом как в новых, так и старых домах вдоль проспектов Дзержинского, Победителей, Независимости.

— Доллар, хоть и незначительно, но растет. Готовы ли собственники фиксировать в договорах арендную плату в белорусских рублях?

Маргарита Почицкая: — Да, готовы. Конечно, не 100% и даже не 50%, но примерно 30% наберется.

Василий Саванович: — Таких людей меньшинство. Конечно, когда год назад доллар резко подскочил, многие собственники фиксировали аренду в рублях, потому что разница была колоссальная. Сейчас все более менее спокойно, поэтому люди не торопятся отказываться от «эквивалента» в договорах найма.

— Какие прогнозы на ближайшее будущее?

Маргарита Почицкая: — Ситуация довольно спокойная: вариантов хватает, найти за месяц квартиру не проблема. Нет такого, что люди готовы заселиться в сентябре, но договариваются об аренде еще в июле.

Что может повлиять на рынок? Рост курса доллара, более доступные кредиты, которые вынудят белорусов больше строится, а не снимать.

Василий Саванович: — Не предвижу роста или падения цен на долгосрочную аренду — он возможет только из-за серьезных колебаний курса доллара. Пока все стабильно, нет перекосов в сторону спроса или предложения — все плюс-минус равнозначно.

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