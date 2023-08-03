Ученые рассказали, почему люди зевают 3.08.2023, 17:38

Исследователи пояснили неожиданные свойства человеческого организма.

Человек зевает, когда только просыпается или чувствует скуку, а иногда и без видимой причины. У ученых есть несколько теорий, объясняющих, почему мы зеваем. По одной из них организм пытается разбудить нас и сделать более внимательными.

Об этом говорится в материале портала MUSC Health.

Существует много теорий о том, почему мы зеваем, но исследований на эту тему до сих пор мало. Однако есть несколько общепризнанных причин зевания.

Смена высоты в самолете

При быстром изменении высоты, находясь в самолете, вы будете зевать как добровольно (намеренно), так и невольно (не намеренно), чтобы попытаться урегулировать ушное давление. Этот способ действительно помогает и уменьшает боль в ушах во время полета.

Социальная эмпатия

Еще одной причиной зевания называют социальную эмпатию. Простым языком это означает «внушение». Если вы видите, как кто-то зевает, некоторые люди будут зевать.

На самом деле психологи доказали, что чем вы эмпатичнее, тем больше вероятность того, что вы зевнете, когда это сделает кто-то другой. Существует также теория, что чем ближе для вас зевающий человек, тем больше вероятность, что он тоже зевнет.

Будильник организма

Зевота однозначно ассоциируется с сонливостью и скукой. Однако, как это ни парадоксально, существует теория, что зевота – это не признак сонливости или скуки, а рефлекс, провоцирующий ваш мозг, чтобы разбудить вас или сделать вас более внимательными.

Зевота связана с высвобождением некоторых гормонов, которые ненадолго увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают бдительность. Поэтому на самом деле причиной зевания, когда вы устали или скучаете, является попытка организма держать вас бодрыми и энергичными – хотя бы на короткое время.

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