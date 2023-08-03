Невероятная история: как собака помогла бойцам ВСУ под Бахмутом 1 3.08.2023, 17:59

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Рассказ украинского военного.

Боец 77 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Роман «Ластивка» Клещук поделился невероятной историей спасения защитников от голода. Спастись украинским героям помогла собака.

Военный, который сейчас находится в госпитале, рассказал, что он и его побратимы из-за шквального огня врага остались на грани голодной смерти.

Военные должны были держать позицию только трое суток, и имели соответствующий запас еды, который иссяк. Оставить позицию не было возможности – держались как могли девять суток. На четвертый день без еды на их спасение пришла собака Жужа, которая начала раскапывать консервы и сухпайки и приносить их бойцам.

«Она (собака – ред.) уже была на позиции, когда мы пришли. Я так понимаю, что где-то ее дом был там, где мы держали позицию в Бахмуте. У нас еда закончилась. Должны были стоять трое суток, но шквальный огонь был. К нам подойти не могли, чтобы поменять, да и мы выйти не могли. Стояли еще плюс шесть суток, то есть всего девять суток стояли. И ни провизии, ничего не было, сидели без еды. [У Жужи] свои были нычки, или, может, какие-то старые позиции были. Суть в том, что она свои сбережения приносила – пайки, консервы такие маленькие, кильку. Я думаю, что она поняла, что у нас уже ничего нет, поэтому начала носить. Поняла собака, что если мы ее не кормим, то пора ей нести нам. Я не знаю, может, она не то чтобы не могла открыть... Может, понимала,... Полюбила нас, не знаю», – говорит защитник.

Роман рассказывает, что не всеми своими «сокровищами» собака была готова поделиться. К примеру, найденной колбасой лакомилась сама.

«У нас был такой сарайчик небольшой, и он прикрыт деревьями. Мы за те деревья не выходили, потому что часто дроны летали, чтобы нас не спалили. И она под деревьями стала, ту колбасу начала раздирать. Колбасой так и не поделилась», – отмечает он.

Роман планирует забрать боевую подругу, которую назвал Жужей, домой. Рассказывает, что, пока он в госпитале, за хвостатой присматривают побратимы.

«Забираю ее, поедет со мной на Волынь, в Ковель. Я сейчас в госпитале, ребята другие за ней смотрят, но забирать буду я. Так в планах, а там будет видно», – говорит Роман.

Рассказывая об уникальной собаке в соцсетях Клещук отметил: «Это, конечно, не пес Патрон, но она достойна того, чтобы ее знали».

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