В Мстиславском районе в бункере с зерном погиб подросток 4 3.08.2023, 18:18

3,620

17-летний парень на каникулах работал оператором зерносушильного комплекса.

В агрогородке Мушино в Мстиславском районе Могилевской области в загрузочном бункере с зерном погиб подросток (2006 года рождения). Как сообщают спасатели, мальчика там нашли днем 3 августа. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства трагедии.

Подросток был засыпан зерном. Сотрудники МЧС достали его тело, а медики констатировали смерть.

СК уточняет, что 17-летний парень на летних каникулах работал оператором зерносушильного комплекса местного предприятия. И произошел несчастный случай. Подросток решил пошутить и запрыгнул в яму с зерном, но стал в нем тонуть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».