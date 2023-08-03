В Мстиславском районе в бункере с зерном погиб подросток

В Мстиславском районе в бункере с зерном погиб подросток4
- 3.08.2023, 18:18
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17-летний парень на каникулах работал оператором зерносушильного комплекса.
В агрогородке Мушино в Мстиславском районе Могилевской области в загрузочном бункере с зерном погиб подросток (2006 года рождения). Как сообщают спасатели, мальчика там нашли днем 3 августа. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства трагедии.
Подросток был засыпан зерном. Сотрудники МЧС достали его тело, а медики констатировали смерть.
СК уточняет, что 17-летний парень на летних каникулах работал оператором зерносушильного комплекса местного предприятия. И произошел несчастный случай. Подросток решил пошутить и запрыгнул в яму с зерном, но стал в нем тонуть.