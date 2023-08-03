В Лидском районе нашли револьвер XIX века

В Лидском районе нашли револьвер XIX века3
- 3.08.2023, 18:34
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Фотофакт.
В Лидский РОВД обратились работники одного из предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Они рассказали, что во время работы на городском кладбище в городе Березовка они обнаружили ржавый металлический предмет, похожий на револьвер, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Судебные эксперты определили, что оружие было изготовлено заводским способом и представляет собой 7,62-мм револьвер системы Нагана образца 1895 года. В том виде, в котором его нашли, пистолет для стрельбы не пригоден.