В Лидском районе нашли револьвер XIX века 3 3.08.2023, 18:34

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Фотофакт.

В Лидский РОВД обратились работники одного из предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Они рассказали, что во время работы на городском кладбище в городе Березовка они обнаружили ржавый металлический предмет, похожий на револьвер, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Судебные эксперты определили, что оружие было изготовлено заводским способом и представляет собой 7,62-мм револьвер системы Нагана образца 1895 года. В том виде, в котором его нашли, пистолет для стрельбы не пригоден.

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