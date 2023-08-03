Польша перебросила ударные вертолеты к границе с Беларусью 3 3.08.2023, 18:39

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Польские пилоты готовы при необходимости применить оружие «без колебаний».

Генерал польской армии Марек Соколовский заявил, что польские пилоты готовы без колебаний применить оружие, если Беларусь снова нарушит польское воздушное пространство.

Об этом сообщает TVP Info.

Соколовский сообщил, что 2 августа была проведена перегруппировка вертолетов из состава 1-й авиационной бригады Сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады после того, как вертолеты Беларуси нарушили границу Польши.

Соколовский уточнил, что согласно приказу министра обороны Мариуша Блащака вертолеты будут базироваться в двух местах в режиме немедленного реагирования в случае чрезвычайных событий на границе.

«Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь очень опытные пилоты, есть пилоты, применявшие бортовое вооружение и ракеты вместе со мной в Афганистане и Ираке... Если будет что-то тревожное, они без колебаний применят оружие», - подчеркнул генерал.

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