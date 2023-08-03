Ученые нашли кандидата в самые тяжелые животные в истории Земли 3.08.2023, 18:43

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200 тонн костей и плоти.

Ученые-палеонтологи нашли кандидата в самые тяжелые животные из когда-либо живших на Земле. Это вымерший миллионы лет назад вид китов, которые могли весить около двухсот тонн — или даже до трехсот, передает ВВС.

В научном журнале Nature в среду был опубликован отчет об исследовании гигантских окаменевших останков древнего кита, найденных в пустыне в Южной Америке, на юге Перу.

«На самом деле останки нашли 13 лет назад, но они были такого размера и формы, что три года ушло только на то, чтобы доставить их в Лиму, столицу Перу, где их и с тех пор и изучали», — объяснил доктор Эли Амсон, член работавшей с останками команды палеонтологов во главе с доктором Марио Урбиной.

Этот кит предположительно жил около 39 млн лет назад. Он был несколько меньше (короче) нынешних самых больших животных, синих китов, но, как выяснили ученые, намного плотнее и тяжелее, так что до его ориентировочной массы дотягивают только самые большие из пойманных когда-либо голубых китов.

Всего было найдено 18 костей доисторического гиганта: 13 позвонков, четыре ребра и часть бедренной кости. Этого ученым хватило, чтобы понять, насколько тяжелым мог быть этот кит.

Дело, в частности, в том, что его кости были будто поражены болезнями, которые называются остеосклероз и пахиостоз: внутренние полости были заполнены костной тканью, и в целом кости были непропорционально толстыми, с дополнительными наростами на поверхности.

Но это, по мнению ученых, были не болезни, а, скорей, эволюционная адаптация: гигантскому киту, который пасся на мелководье, нужно было быть сильным. Похожие кости — у нынешних морских коров, которые живут в прибрежных зонах в разных местах мира.

Ученые подсчитали, что перуанский колосс мог быть иметь 17-20 метров в длину, что не особой впечатляет: синие киты бывают и до 30 метров. Но масса только скелета у ископаемого гиганта была где-то между 5,3 и 7,6 тонны.

Если добавить к этому мышцы, внутренности и кожу, общая масса тела выходит, в зависимости от разных допущений, от 85 до 320 тонн.

Доктор Эли Амсон, куратор Государственного музея истории природы в немецком Штутгарте, предлагает пользоваться медианной оценкой в 180 тонн.

Примерно такого веса были самые большие из синих китов, добытые в эпоху китобойного промысла.

«Но у нас нет оснований думать, что наша особь была какой-то особенно большой или маленькой […] Поэтому надо иметь в виду, что наша медианная оценка уже приходится на самые высокие показатели у синих китов», — сказал доктор Амсон в эфире BBC.

Команда, изучавшая перуанские останки, сравнивала их, в частности, с синим китом, чей огромный скелет с 2017 года висит в Музее истории природы в Лондоне.

«Перуанский» кит, по их оценке, был примерно на пять метров короче — но при этом в два-три раза тяжелее этого современного кита.

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