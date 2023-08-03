Стали известны подробности расследования ДТП под Смолевичами с 14 погибшими 1 3.08.2023, 19:01

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МАЗ был неисправен, а маршрутчик вез слишком много пассажиров.

Обвиняемый по делу о смертельной аварии под Смолевичами проработал водителем более 40 лет, но его машина была неисправна. А в маршрутке, в которую влетел МАЗ, было слишком много людей, рассказал госагентству БелТА первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович. Всего столкновение грузового МАЗа и маршрутки, произошедшее 20 февраля 2023 года, унесло жизни 14 человек.

Генпрокуратура ранее сообщала о 13 жертвах ДТП. По словам Шандаровича, их 14. Позже один из пострадавших — 51-летний мужчина — скончался в больнице.

Хронология аварии

Утром 20 февраля водитель грузового МАЗа филиала автомобильного парка № 20 «Миноблавтотранса» курсировал между карьером «Верасы» и деревней Новосады. Еще до того дня он обнаружил неисправность. Она была связана с «разрушением листа правой рессоры передней подвески». Ехать в таком состоянии было нельзя, но «водитель от поездок не отказывался, а в течение рабочей смены сделал три рейса по перевозке груза», пишет «Зеркало».

Около 14.55 он делал четвертый рейс. Самосвал был загружен песком более чем на 20 тонн, что превышает установленную заводом массу перевозимого груза. Машина ехала со скоростью 65−70 км/ч. В итоге во время движения разрушилась правая рессора и грузовик столкнулся с маршруткой «Смолевичи-Минск»

«Свою вину в инкриминируемом ему преступлении водитель признал полностью», — сообщил Шандарович. Он рассказал, что мужчина работал водителем на предприятии более 40 лет.

Маршрутка Citroen Jumper оказалась оборудована сиденьями, которые «не соответствуют указанным категории и классу транспортного средства». Также на момент ДТП ремни безопасности в салоне для пассажиров отсутствовали.

«Кроме того, стоит обратить внимание на тот факт, что водитель микроавтобуса перевозил 19 пассажиров, хотя предусмотрено только 15 мест», — сказал Шандарович. Уже направлены в суд материалы по делу об административном правонарушении фирмой, которой принадлежал микроавтобус.

По уголовному делу потерпевшими признаны 34 человека. «Миноблавтотрансу» и обвиняемому заявлены иски о возмещении морального вреда на 2 миллиона 370 тысяч рублей.

Превышений скорости не было, неисправность появилась задолго до ДТП

«Ни водитель маршрутного такси, ни водитель МАЗа скоростной режим не нарушали», — сказал Шандарович. Но добавил, что в данном случае водитель разогнал самосвал с перегрузом практически до максимально разрешенной скорости на данном участке дороги.

Экспертиза показала, что разрушение листа рессоры возникло задолго до аварии. «Во время расследования установлено, что разрешение на допуск к участию в дорожном движении МАЗ истекло задолго до ДТП. На линию транспортное средство выпустили в неисправном виде без проверки его технического состояния», — сообщил Шандарович.

Позже выяснилось, что в автопарке из 60 машин 42 также эксплуатировались без разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Еще 10 работали без обязательной страховки.

В итоге в июне этого года в отношении одного из руководителей филиала «Автомобильный парк № 20» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 428 УК (неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия). Мужчина признал свою вину в полном объеме.

Дорога была плохой

«Автодорожная экспертиза установила, что покрытие проезжей части на участке в районе 9 км дороги Р69 Смолевичи — Смиловичи — Шацк на момент проведения экспертного осмотра не соответствует нормативным требованиям», — рассказал Шандарович. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за постоянного курсирования самосвалов, едущих из карьера и обратно.

Минтранс уже принял решение отремонтировать наиболее подверженные разрушению участки дороги с уширением асфальтобетонного покрытия.

Проверки самосвалов и микроавтобусов

Сотрудники транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций «проанализировали информацию» по более 8,2 тысячам машин, которые используются облавтотрансами. Подтвердились факты участия в дорожном движении свыше 2 тысяч авто без соответствующего допуска.

Проверка выявила и 195 машин, которые работали без обязательной страховки. «Фактически 25% стоящих на балансе облавтотрансов транспортных средств не проходили технический осмотр и не получали допуск к участию в дорожном движении», — сообщил Шандарович.

Минтранс по поручению следователей провел проверку перевозчиков, которая затронула свыше 1800 автобусов «категории М2». В итоге рассмотрено 425 дел об административных правонарушениях, а также наложено около 84 тысяч рублей штрафов на перевозчиков. Изъято 15 машин, которые не отвечают требованиям безопасности.

«Практически 25% автобусов категории М2, которые осуществляют перевозку пассажиров, эксплуатируются с нарушениями», — сказал первый зампред СК.

Хотят изменить крепления пассажирских сидений

Сейчас по поручению правительства продолжается рассмотрение предложений Следственного комитета. Они касаются изменений законодательства по вопросам прочности крепления пассажирских сидений.

«Кроме того, разрабатываются и принимаются действенные меры по ограничению участия в дорожном движении автобусов, не соответствующих требованиям», — рассказал Шандарович.

Напомним, 20 февраля в Смолевичском районе столкнулись груженный песком МАЗ и маршрутное такси. Непосредственно в ДТП тогда погибли 11 человек. Водителю самосвала уже предъявили обвинение, дело направлено в суд.

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