Альфа-банк спрогнозировал рост доллара до 100 российских рублей 3.08.2023, 19:05

Рубль продолжит слабеть.

Пережив сильнейшее с начала войны падение, рубль продолжит слабеть, и уже в августе курс доллара может подняться до отметки 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Альфа-банка.

Российская валюта «находится под давлением» из-за «очень слабых перспектив» платежного баланса экономики, пишут аналитики банка в обзоре, опубликованном в четверг.

По данным ЦБ РФ, во втором квартале чистый приток валюты в экономику по текущему счету платежного баланса рухнул в 14 раз год к году и стал минимальным с пандемии-2020 — $5,4 млрд. В июне в России и вовсе возник дефицит валюты: платежный баланс ушел в минус на $1,4 млрд.

Доходы экономики от экспорта «уязвимы к геополитическим факторам», пишут аналитики Альфа-банка: продажи нефти за рубеж сокращаются из-за обязательств перед ОПЕК+. Объемы экспорта газа, согласно прогнозу комиссию по энергетике Госсовета, составят лишь четверть от довоенных — 50 млрд кубометров, что станет минимумом с конца 1970-х годов.

Приток валюты в Россию сокращается, при этом спрос на нее растет. Судя по быстрому восстановлению экономике и проблемам на рынке труда, в экономике есть «ограничения в части предложения», а это «создает условия для восстановления импорта», пишут эксперты Альфа-банка.

Они напоминают, что за первое полугодие экономика РФ получила лишь $20 млрд профицита платежного баланса, а во втором полугодии, по прогнозу ЦБ, этот показатель уменьшится более чем втрое — до $6 млрд.

«Мы ожидаем, что рубль достигнет 95-100 руб./$ в этом месяце», — заключают эксперты банка.

На торгах Московской биржи в четверг, 3 августа, курс доллара поднимался до отметки 94,8 рубля — нового максимума с конца марта 2022 года. Евро дорожал до 103,85 рубля, что также стало рекордным значением с первого месяца войны. С начала года американская валюта подорожала к рублю на 33%, европейская — на 38%.

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