Как сейчас переводят деньги в Беларусь из-за границы 3.08.2023, 19:11

Переводы становятся настоящим квестом.

Переводы денег из-за границы в Беларусь и обратно иногда становятся настоящим квестом. Люди ищут возможность отправить суммы своим близким, получить зарплату от фирмы, находящейся по ту сторону границы. «Зеркало» узнало у читателей, какими способами они пользуются сегодня, чтобы совершить переводы.

Paysend. «Деньги в итоге дошли, но с потерями»

Самым популярным сервисом для переводов денег в Беларусь остается Paysend, транзакция через него обходится в 1,5 евро (5 рублей. Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка РБ на 3 августа). Однако не всегда пользователи остаются довольны услугой, но дело не в приложении, а в белорусских банках.

— В Беларуси у меня живет одна мама, она — пенсионер и инвалид второй группы. Пенсии ей не хватает, чтобы сводить концы с концами. Я перевожу ей каждый месяц 100−200 долларов (305−611 рублей) на ее карту «Беларусбанка» через Paysend. Банк снимает 15% от перевода. Она ходила в банк, просила, чтобы проценты с нее не брали. Показывала документы, подтверждающие, что это родная дочь делает переводы, но там ответили, что это не имеет значения, — рассказала Таисия (имена собеседников в тексте изменены).

У Майкла было две попытки перевода денег через Paysend: первая не удалась, вторая получилась, но ее результат парню не понравился.

— Первый раз отправлял 190 евро (637 рублей) с валютного польского счета в евро на рублевую карту «Белгазпромбанка». Пришел отказ на перевод от белорусского банка, а сумму возвратили только через два дня. Второй раз я отправил 190 евро на долларовую карту «Беларусбанка». Деньги в итоге дошли, но с потерями за счет того, что банк взял комиссию 15%.

Онлайн-сервисы и крипта

Есть и другие способы, чтобы передать деньги на родину. К примеру, несколько человек сообщили, что они отправляют суммы из Европы в Беларусь через платформу мгновенных переводов fin.do.

— Комиссия за услугу раньше была 1,5%, сейчас она немного подросла. Отправляю деньги на карту «Приорбанка», при этом банк свою комиссию не снимает, — поделился своим опытом Владислав.

Игнат переводит валюту с долларового счета в польском PKO Bank на долларовый счет «Альфа-Банк» в Беларуси, деньги он отправляет напрямую по номеру IBAN. Он рассказал, что стандартный платеж идет три рабочих дня, есть вариант ускоренного перевода — день в день, но комиссия за него выше.

— При переводе можно выбрать, кто платит комиссию — отправитель, получатель или надо поделить ее между контрагентами. Я выбираю «отправитель», тогда сумма фиксированная — 105 злотых (79 рублей) вне зависимости от суммы.

Через систему денежных переводов MoneyGram отправляет деньги из США в белорусский «Технобанк» Алексей. Отправитель платит за это комиссию 4,99 доллара (15 рублей). Получатель забирает сумму в рублях по курсу покупки валюты банком.

Алла отправляет деньги из России в Беларусь, делает она это через карту «Мир» от «Тинькофф Банк».

— Я совершаю такие транзакции регулярно на карту «Белинвестбанка». Комиссию за перевод не берут, конвертация идет по курсу, зачисляются средства в считанные минуты, — рассказала девушка.

В запасе у нее еще один способ перевода, можно открыть счет в белорусских рублях в российском «Банке ВТБ». Но Алина отметила, что там «достаточно нудная процедура перевода», например, надо заполнить несколько анкет. К тому же и срок поступления денег больше — до трех дней.

Андрей считает, что переводы в Беларусь лучше делать так, чтобы «не подставить человека на той стороне». Для этого мужчина через криптомат покупает стейблкоины (вид криптовалюты) за наличные злотые, потом переводит их на карту. При этом он теряет 12% от суммы. Если бы он покупал криптовалюту с карточки, то потери были бы значительно меньше.

Некоторые белорусы опасаются переводить деньги в Беларусь через какие-либо сервисы или банки, к ним относится и Евгений.

— Не хачу залішняй увагі з боку рэжыму да людзей, якім я дасылаю грошы. Так што перадаю праз знаёмых. Часцей за ўсё гэта сваякі маіх сяброў, якія таксама жывуць у Літве і якіх прыязджаюць сюды наведаць. Або праз чат беларусаў шукаю таго, хто едзе ў Беларусь, праз іх грошы і перадаю. Аніякіх камісій ніхто ніколі не бярэ, але звычайна я сам купляю шакаладку ў якасці падзякі, — сообщил мужчина.

«Никаких переводов, нашей картой можно везде рассчитаться»

Около двух недель назад Константин искал возможность перевести деньги из Беларуси в Германию, обращался в разные банки. Перевод SWIFT оказался единственным вариантом для больших сумм.

— «Беларусбанк» предложил свои услуги за 2% от суммы перевода. Правда, меня удивило, что этот банк может осуществлять SWIFT переводы, он же находится под санкциями. Объяснения этому я не нашел. Я предложил им три банка, куда можно перечислить мои деньги, но мне ответили, у двух из них высокая возможность возврата (оба — онлайн-банки), третий банк (большой немецкий) имел низкие риски возврата, — рассказал Константин.

Также ему сообщили, что переводы могут идти месяц, а при возврате комиссия банка не возвращается.

— В «Технобанке» условия аналогичные тем, что в «Беларусбанке», только комиссия — 1%. В итоге деньги я перевел через «Технобанк», они на счету были на следующий день.

Мужчина рассказал, что при переводе задействованы четыре банка: отправитель и корреспондент в Беларуси, а также корреспондент и получатель в Германии.

Семен нашел единственный способ отправить деньги из Беларуси в Польшу — через «Приорбанк». Комиссия за услугу двойная: 2 рубля плюс проценты от переводимой суммы. Но мужчина обратил внимание, что не все польские банки принимают этот платеж.

Борис находится в Польше, у него есть счета в местных банках, а также карта MasterCard в белорусских рублях от «БНБ-Банка». Благодаря этому мужчина нашел способ, как самому себе переводить рубли в злотые.

— На польской почте предоставляю сотруднику белорусскую карту, он оформляет операцию «wpłata własna» (собственный платеж. — Прим. ред.). В течение рабочего дня сумма в злотых приходит на польский счет, — поделился информацией мужчина.

Собеседник отметил, что курс обмена валюты «вполне нормальный», указан на сайте «БНБ-Банка». Впрочем, Борис может и не делать конвертацию валюты, если ему не нужны наличные злотые, потому что оплатить покупку в магазине можно и белорусской картой.

Алина также живет в Польше, у нее есть карта белорусского «МТБанка», на которую переводят ей деньги, а также приходит зарплата — девушка удаленно работает на отечественную фирму.

— Никаких переводов из рублей в злотые мне делать не надо, нашей картой можно везде рассчитаться. Просто хожу с ней за покупками.

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