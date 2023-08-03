В Лиозненском районе пенсионер хранил арсенал оружия 3.08.2023, 19:16

На его даче нашли ружья, обрез, артиллерийский снаряд и ружейную гранату.

В Лиозненском районе 63-летний пенсионер хранил на даче ружья, обрез, артиллерийский снаряд, ружейную гранату, а также самодельную электроудочку, которая заставляет рыбу запрыгивать в сачок, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по Витебской области.

На даче у запасливого мужчины обнаружили: четыре охотничьих ружья, обрез, артиллерийский снаряд, ружейную гранату времен ВОВ, более 500 патронов к гладкоствольному и нарезному огнестрельному оружию и свыше полукилограмма бездымного пороха. Во время изъятия арсенала пенсионер еще и добровольно выдал электроудочку.

Эксперты-баллисты выяснили, что половину патронов мужчина изготовил сам. «При этом абсолютно все оружие и патроны за небольшим исключением пригодны для использования по назначению», — рассказали в ГКСЭ.

Эксперты отметили, что электроудочка изготовлена мужчиной «с большой изобретательностью». Она продумана и проработана.

«Нельзя не отметить функционал электроудочки: при соблюдении ряда условий рыба в прямом смысле слова сама должна запрыгивать в сачок, закрепленный на конце удилища, — сообщили в ГКСЭ. — Из четырех подобных приборов, которые в этом году довелось исследовать витебским экспертам, эта версия оказалась самой продуманной и доработанной. Поскольку электроудочку мужчина выдал добровольно, нести ответственность за ее хранение ему не придется».

А вот по факту незаконных действий в отношении боеприпасов и взрывчатых веществ следователями возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».