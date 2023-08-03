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Майкл Джордан продал контрольный пакет клуба НБА

  • 3.08.2023, 20:07
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Майкл Джордан продал контрольный пакет клуба НБА
Майкл Джордан

Cделка оценивается примерно в $3 млрд.

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс» группе инвесторов во главе с Риком Шнэллом и Гэйбом Плоткиным, сообщила пресс-служба клуба.

ESPN писал, что сделка оценивается примерно в $3 млрд. В 2010 году Джордан приобрел контрольный пакет акций за $275 млн.

Легенда НБА останется миноритарным акционером.

В группу владельцев клуба, среди прочих, войдут рэпер Джей Коул и кантри-исполнитель Эрик Черч — оба родом из штата Северная Каролина, где базируется «Шарлотт».

«Я знаю, что «Хорнетс» находится в надежных руках и движется вперед», — заявил Джордан.

В прошлом сезоне «Шарлотт» занял предпоследнее место в Восточной конференции НБА и не попал в плей-офф.

С 2010 года клуб только два раза играл в плей-офф НБА.

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