Армия США купит шесть аэротакси Midnight
- 3.08.2023, 20:16
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Archer Midnight способен перевозить до пяти человек, включая пилота.
Archer Aviation заключила контракт с Военно-воздушными силами США на производство электрических воздушных такси модели Midnight с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом сообщает Article.
Сумма контракта составляет значительные $142 млн и предусматривает поставки до шести воздушных такси, а также предусматривает испытания, сертификацию, обучение пилотов и техническое обслуживание этих электролетов.
По словам генерального директора и основателя компании Адама Гольдштейна, эти электрические такси покажут чрезвычайные возможности и эффективность военного применения.
Archer Midnight способен перевозить до пяти человек, включая пилота. Этот электролетательный аппарат способен развивать максимальную скорость до 240 км/ч и пролетать до 160 км без необходимости подзарядки. Гражданская версия такси оптимизирована для полетов на расстояние 30 км с возможностью быстрой 10-минутной подзарядки.