В Минске продают квартиру лидера «Песняров» Владимира Мулявина

В Минске продают квартиру лидера «Песняров» Владимира Мулявина3
- 3.08.2023, 20:27
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Названа цена.
В Минске продается последняя квартира, в которой жил Владимир Мулявин. Объявление о продаже квартиры разместил в популярной соцсети представитель одного из агентств недвижимости.
Квартира расположена на улице Леонида Беды, недалеко от универсама «Рига». Сообщается, что панельный дом был построен в 1982 году, квартира находится на седьмом этаже двенадцатиэтажки.
Общая площадь жилья - 61,6 квадратного метра, три раздельные комнаты, еще есть сразу две просторные лоджии, на полу — линолеум, окна деревянные. Чистая продажа. Стоимость квартиры - 72500 долларов, то есть $1112 за метр.