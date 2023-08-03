Папа Римский помолился с украинской молодежью
- 3.08.2023, 20:42
Юноши и девушки рассказали понтифику о войне и ситуации в стране.
Папа Франциск встретился с представителями украинской молодежи, участвующими во Всемирном дне молодежи в Лиссабоне, и помолился с ними за Украину. Об этом 3 августа сообщает Vatican News.
Он отметил, что понтифик встретился с 15 молодыми паломниками из Украины перед отъездом из Апостольской нунциатуры в столице Португалии.
«Выслушав трогательные истории молодых людей, Папа обратился к ним с несколькими словами, «выражая свою полную боли и молитвенную близость», - подчеркнула пресс-служба Святого Престола.
Встреча продолжалась около 30 минут. В завершение Франциск вместе с молодыми украинцами произнес молитву Отче наш, «направляя мысли страждущей Украине».