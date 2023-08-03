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Папа Римский помолился с украинской молодежью

  • 3.08.2023, 20:42
Папа Римский помолился с украинской молодежью

Юноши и девушки рассказали понтифику о войне и ситуации в стране.

Папа Франциск встретился с представителями украинской молодежи, участвующими во Всемирном дне молодежи в Лиссабоне, и помолился с ними за Украину. Об этом 3 августа сообщает Vatican News.

Он отметил, что понтифик встретился с 15 молодыми паломниками из Украины перед отъездом из Апостольской нунциатуры в столице Португалии.

«Выслушав трогательные истории молодых людей, Папа обратился к ним с несколькими словами, «выражая свою полную боли и молитвенную близость», - подчеркнула пресс-служба Святого Престола.

Встреча продолжалась около 30 минут. В завершение Франциск вместе с молодыми украинцами произнес молитву Отче наш, «направляя мысли страждущей Украине».

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