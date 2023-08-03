В Минске появится единый проездной для наземного транспорта 3.08.2023, 20:56

К сентябрю.

Об этом сообщил заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс» Виктор Тозик.

Сегодня насчитывается 180 видов проездных документов, с введением единого проездного их останется 26. По словам Виктора Тозика, внедрение такого документа планируется до 1 сентября:

— С введением единого проездного пассажир в течение дня сможет сделать любое количество пересадок, не ожидая свой вид транспорта.

Также заместитель гендиректора отметил, что в будущем приоритет будет отдаваться развитию электротранспорта:

— Сегодня на предприятии насчитывается 93 электробуса, последние 23 мы приобрели в этом и в прошлом году. Это электробусы с увеличенным автономным ходом до 140 км. За таким транспортом будущее. В дальнейшем увеличение автономного хода позволит использовать такой вид транспорта в пригородных перевозках.

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