Среди первокурсников БГМУ оказались четыре 400-балльника 1 3.08.2023, 21:13

2,188

В медуниверситете подвели итоги бюджетного «этапа абитуриентской гонки».

В Белорусском государственном медицинском университете подвели итоги бюджетного «этапа абитуриентской гонки», сообщили в вузе. Общий конкурс составил около 1,9 человека на место или 1483 на 790 мест. Есть люди с максимумом баллов, а на одну из специальностей пройти можно было только с 395 набранными очками за тестирование и аттестат.

Из 790 зачисленных 223 золотых медалиста, 362 выпускника гимназий и лицеев, среднее специальное образование имеют 29 человек.

«Специальностями с наиболее высоким проходным баллом стали „стоматология“ — 395 (и это самый большой проходной балл по университету), „фармация“ — 382, „лечебное дело“ — 381», — рассказали в вузе.

Проходные баллы выросли по всем специальностям, добавили в БГМУ. Так, на тот же стоматологический факультет в 2022 году можно было поступить с 369 баллами, на фармацевтический — с 364, лечебный — 358.

«В числе студентов-первокурсников ведущего медицинского университета Беларуси оказались и четыре абитуриента, которые набрали 400 баллов по результатам ЦЭ и ЦТ», — сообщили в вузе. Двое из Мозыря и по одному из Лиды и Кричева.

«Что касается так называемых стобалльников по результатам ЦЭ (ЦТ), то по биологии максимальный результат набрали 47 уже студентов первого курса, по химии — 68, белорусскому (русскому) языку — 61», — проинформировали в БГМУ.

Расклад конкурса по факультетам и институту следующий:

лечебный факультет — 486 заявлений на 240 мест,

педиатрический факультет — 239 заявлений на 180 мест,

медико-профилактический факультет — 194 заявления на 110 мест,

стоматологический факультет — 346 заявлений на 160 мест,

фармацевтический факультет — 130 заявлений на 50 мест,

военно-медицинский институт — 88 заявлений на 50 мест.

Сейчас в БГМУ продолжается прием заявлений абитуриентов на платную форму обучения. Результаты данного этапа вступительной кампании станут известны после 11 августа.

Напомним, в 2023 году абсолютный результат на централизованном тестировании показали 599 абитуриентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».